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Новости

  • ​Полицейские Сургута нашли водителя, который сбил собаку на Университетской

    ​Полицейские Сургута нашли водителя, который сбил собаку на Университетской

    Сегодня в 13:44
    38 0
  • ​В Сургуте ищут хозяев для служебных собак-пенсионеров

    ​В Сургуте ищут хозяев для служебных собак-пенсионеров

    Сегодня в 13:20
    82 0
  • ​В Сургуте отремонтировали проезд к школе № 12 на улице Дзержинского

    ​В Сургуте отремонтировали проезд к школе № 12 на улице Дзержинского

    Сегодня в 12:58
    104 0 
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​Полицейские Сургута нашли водителя, который сбил собаку на Университетской

Сургутянину, сбившему собаку, грозит сразу несколько административных наказаний

​Полицейские Сургута нашли водителя, который сбил собаку на Университетской
Фото: siapress.ru

В Сургуте полицейские установили личность водителя, насмерть сбившего собаку на пешеходном переходе и уехавшего с места происшествия. ДТП произошло на улице Университетской, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

«Данный факт был зарегистрирован в полиции. В ходе проверки сотрудниками Госавтоинспекции был установлен нарушитель. Им оказался мужчина 1996 года рождения», ‒ указали в сообщении.

Против него возбуждены административные дела по следующим статьям:

‒ ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП),

‒ ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора),

‒ ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страховки).

С нарушителем провели разъяснительную беседу. Водителя доставили в отдел полиции и поместили в камеру административно задержанных до рассмотрения дела в мировом суде города.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 40, комментариев: 0
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