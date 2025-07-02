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Новости

  • ​Полицейские Сургута нашли водителя, который сбил собаку на Университетской

    ​Полицейские Сургута нашли водителя, который сбил собаку на Университетской

    Сегодня в 13:44
    38 0
  • ​В Сургуте ищут хозяев для служебных собак-пенсионеров

    ​В Сургуте ищут хозяев для служебных собак-пенсионеров

    Сегодня в 13:20
    82 0
  • ​В Сургуте отремонтировали проезд к школе № 12 на улице Дзержинского

    ​В Сургуте отремонтировали проезд к школе № 12 на улице Дзержинского

    Сегодня в 12:58
    104 0 
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​В Сургуте отремонтировали проезд к школе № 12 на улице Дзержинского

В Сургуте привели в порядок проезд к школе №12 на улице Дзержинского

​В Сургуте отремонтировали проезд к школе № 12 на улице Дзержинского
Фото t.me/slepovsurgut

По просьбам жителей в Сургуте отремонтирован участок проезда по улице Дзержинского, ведущий к школе № 12 и детскому саду. Об этом сообщил глава города Максим Слепов в своём официальном аккаунте в социальных сетях.

По словам главы, горожане неоднократно жаловались на ямы и неровности дороги, мешающие безопасному проезду к важным социальным объектам. Решение проблемы удалось найти быстро — к ремонту подключилась компания «ЮВиС», давний социальный партнёр города. Менее чем за сутки рабочие выровняли покрытие и заасфальтировали проблемный участок.

«Благодарю компанию за ответственный подход к работе и сотрудничество. Вместе мы сделаем наши дворы и улицы опрятными и комфортными для сургутян», — отметил Максим Слепов.


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Сегодня в 12:58, просмотров: 105, комментариев: 0
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