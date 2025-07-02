Летчицам пилотажной группы «Барсы» в Сургуте дали условные сроки. В команде говорят об угрозе для всего проекта

Сургутский городской суд признал участниц пилотажной группы «Барсы» − Снежану Игнатенко и Анастасию Барсову − виновными по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Теперь летчицы получили условные сроки, а защита заявила о намерении обжаловать приговор вплоть до Верховного суда.

Однако, если ситуация не изменится, сургутская пилотажная группа «Барсы» может прекратить существование. Об этом сообщил ее руководитель Иван Барсов.

«Не удивляюсь в последнее время ничему. Нахожусь в состоянии, когда я просто анализирую ситуацию и думаю о том, как мы будем действовать дальше. Сургут может потерять пилотажную группу «Барсы», если дальше будет продолжаться такой натиск на нас, наш аэродром, наших пилотов», − рассказал Барсов «СургутИнформ-ТВ».

Снежана Игнатенко выступила с подробным заявлением в социальных сетях, в котором назвала произошедшее несправедливым. По ее словам, суд проигнорировал представленные защитой материалы и экспертные заключения.

«Сегодня, когда казалось, что наступил день истины и все отвратительные инсинуации должны были рухнуть под весом доказательств, я слышу приговор «виновна». После двух лет беспрерывных унижений, лживых обвинений и давления со стороны прокуратуры — в кабинетах транспортной прокуратуры и в залах судебных слушаний — суд предпочел «идти на поводу» у обвинения и полностью проигнорировал представленные нами факты и экспертные заключения, и никак не аргументировал свое решение», − говорится в посте.

Игнатенко утверждает, что представители власти «встали на сторону абсурдных лжесвидетельств», в то время как их собственные права были проигнорированы.

«Откровенная ложь «потерпевшей» несмотря на предупреждение о лжесвидетельстве, так же никого не смутила», − пишет Игнатенко.

В то же время, как отмечает летчица, в материалах дела есть видеозапись, на которой четко видно: был проведен предполетный инструктаж, девушка находилась в парашютной системе, а пилоты регулярно интересовались ее состоянием до, во время и после полета.

Также она указывает, что, согласно справке из университета, потерпевшая три года подряд проходила практику в транспортной прокуратуре и находилась там даже во время следственных действий. Сопровождавший ее свидетель, по информации защиты, является сотрудником той же прокуратуры. В заявлении, на основании которого возбудили дело, стоят две подписи потерпевшей – она сама оформила документ за 20 минут до начала полета, утверждает Снежана Игнатенко.

«Мне трудно понять, почему при очевидном отсутствии вины дело вообще дошло до суда. Быть обвиняемой в том, чего не делала, − чрезвычайно тяжело», − подчеркнула она.

Слова поддержки и твердое намерение продолжить дело выразил также основатель пилотажной группы Евгений Барсов:

«Ощущается какая-то травля спланированная. Но мы будем летать. Знаете, Икар, был такой древний мифологический персонаж, он на Солнце полетел. Разве можно остановить человека, который хочет лететь? Даже на Солнце. Так что мы будем летать, мы будем стараться работать над этим вопросом. Мы будем заниматься любимым делом и поднимать нашу авиацию российскую, и гордиться нашей страной», − ответил корреспонденту siapress.ru Барсов.

Напоминаем, что уголовное дело было возбуждено после обращения жительницы Сургута, воспользовавшейся услугами пилотажной группы для экстремального прогулочного полета. В ходе заседания в августе 2024 года она рассказала, что ей стало плохо в воздухе, а на опубликованной записи из кабины ее смех был истерическим. Потерпевшая упомянула, что с детства имела серьезные проблемы с сердцем и состояла на учете у врачей. Позже она скончалась во время судебного процесса.