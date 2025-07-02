Биоразнообразие Барсовой Горы находится под угрозой, считает эксперт

Урочище Барсова Гора, известное как памятник природы и археологии, стремительно теряет свою уникальную экосистему. Об этом заявил доцент кафедры экологии и биофизики СурГУ Валерий Тюрин на семинаре «Ботанические коллекции Югры».

Учёный представил ретроспективный анализ, в котором показал, как в течение последних десятилетий Барсова Гора подвергается катастрофической деградации из-за вырубки, застройки, а также неконтролируемой рекреационной нагрузки. По его словам, при сохранении текущих темпов разрушения природного ландшафта, в ближайшие 5-25 лет уникальное биоразнообразие урочища может быть полностью утрачено.

Особое беспокойство вызывает судьба десятков редких видов растений, включая крупнейшую в округе популяцию прострела желтеющего и заросли кизильника черноплодного, занесённых в Красную книгу. Исчезают также уникальные крупнотравные леса и сверхплодородные почвы. Даже валуны, принесённые сюда с ледников Полярного Урала и Таймыра, могут покрыться толстым слоем продуктов технической и бытовой деятельности людей.

Барсова Гора — это тоже коллекция, только созданная самой природой. Но она теряется у нас на глазах, отметил Тюрин, добавив, что срочно необходимо усилить охранный статус территории и контролировать все виды хозяйственной деятельности.

На следующий день после семинара состоялась дополнительная флористическая экскурсия в урочище. Участники смогли своими глазами увидеть сохранившиеся элементы природного наследия и одновременно — последствия негативного воздействия человека. Эксперты надеются, что подобные выездные мероприятия помогут привлечь внимание общественности и органов власти к сохранению уникальной природной территории.