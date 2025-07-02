Сургутян просят поделиться семейными фото до 7 июля ‒ их покажут в праздничном видеоролике

В Сургуте стартовал флешмоб ко Дню семьи, любви и верности. Власти города объявили сбор фотографий горожан, чтобы 8 июля представить видеоролик, посвященный семейным ценностям.

«Дорогие сургутяне, День семьи, любви и верности уже совсем скоро ‒ 8 июля. Это праздник, который объединяет сердца, семьи и целые поколения. В этом году мы решили запустить интересный флешмоб ‒ создать теплый, живой видеоролик о семейных ценностях. И для этого нам нужна ваша помощь», ‒ рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

Для участия горожанам до 7 июля включительно нужно отправить семейную фотографию и небольшую подпись к ней. Пример подписи: «Наша семья любит готовить вместе». Фото нужно прикрепить в комментариях под официальной публикацией в соцсетях администрации.

Видеоролик, собранный из снимков сургутян, планируют представить 8 июля. Это будет своеобразный портрет города, собранный из личных, теплых семейных моментов.