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​В Сургуте появится новое освещение с онлайн-управлением

Современные фонари появятся в Черном Мысе и центре Сургута

​В Сургуте появится новое освещение с онлайн-управлением
Фото: СГЭС / vk.com

В Сургуте продолжают обновлять уличное освещение ‒ сейчас работы ведутся сразу в двух локациях: на улице Базовой в районе Черного Мыса и на внутриквартальном проезде улицы Энгельса. Все работы проводятся по концессионному соглашению, рассказали в пресс-службе СГЭС.

В восточной части города, на Базовой, энергетики устанавливают 60 новых опор с современными светильниками. Система будет оснащена модулями удаленного управления, что позволит контролировать освещенность трассы протяженностью 1,8 км в онлайн-режиме.

Особый подход применяется и в исторической части Сургута ‒ на улице Энгельса. Там, перед началом монтажа опор освещения, проводятся археологические исследования. Энергетики работают совместно со специалистами, чтобы сохранить культурное наследие и безопасно выполнить установку.

«Следующими объектами, где СГЭС продолжат установку современного освещения, по решению администрации города, станут улицы Трубная, Автомобилистов, Западная. Одновременно с этим проводятся процедуры согласования проектно-изыскательных работ и иных технических вопросов для дальнейшего расширения сетей», ‒ отметил гендиректор СГЭС Виталий Пак.

Ранее в Сургуте установили новое освещение на улицах Монтажная, проспекте Пролетарском, а также рядом с детскими садами «Сказка» и «Огонек». Всего в Сургуте заменено более пяти тысяч устаревших ламп на современные светодиодные светильники с интеллектуальной системой управления.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 170, комментариев: 0
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