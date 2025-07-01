На улицах Сургута демонтировали уже около двух километров заборов

В Сургуте продолжают избавляться от ненужных заборов вдоль дорог. На сегодняшний день демонтировано порядка два километра конструкций, в том числе работы идут на улицах Университетская, Мира, Ленина, Каролинского, а также на проспекте Пролетарском. Об этом рассказал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации города Иван Михайленко.

По его словам, снос заборов осуществляется там, где конструкции не требуются по новым нормативам или не соответствуют установленным стандартам. Основной критерий – расстояние между тротуаром и проезжей частью.

«Согласно ГОСТ 52-289, если расстояние между тротуаром и дорогой составляет менее одного метра, то забор должен быть, а если более одного метра – его можно демонтировать», – пояснил Михайленко.

Решения о демонтаже принимаются индивидуально − каждый участок рассматривается на заседании рабочей группы.

Старые металлические конструкции, по словам Ивана Михайленко, утилизируют как металлолом: они изношены и непригодны для повторного использования.

Пластиковые ограждения снесут в местах, где по ГОСТу не требуются. В некоторых случаях заборы заменят живыми изгородями. Но озеленение возможно не везде: там, где проходят инженерные сети, кустарники высаживать нельзя. Такие участки будет определять лесопарковое хозяйство.

При этом требования ГОСТа распространяются только на дороги общего пользования. Во дворах ответственность за ограждения лежит на управляющих компаниях. Именно они решают, оставлять конструкции или сносить.