Кардиоцентр Югры отметил 30-летие открытием новой рентгеноперационной

Сегодня, 1 июля, свое 30-летие отметил Окружной кардиологический диспансер ХМАО. В честь этого в медучреждении презентовали новую рентгеноперационную. Обновленный кабинет ангиографии оснащен современным оборудованием экспертного уровня и уже принял первых пациентов, говорится в пресс-релизе диспансера.

Как подчеркнула главный врач ОКД, заслуженный врач РФ Ирина Урванцева, это событие символично: «Презентация новой рентгеноперационной в день юбилея Кардиоцентра ‒ это действительно исторически значимый момент. Именно здесь, в стенах ОКД, 30 лет назад началась целая эпоха в истории здравоохранения Югры, когда впервые были выполнены балонная ангиопластика и стентирование сосудов. Сегодня такого рода эндоваскулярные методы диагностики и лечения поставлены на поток. Ввод новой операционной позволит повысить объем оказываемой высокотехнологичной помощи югорчанам, сделать ее еще более доступной».

Операционная расположена в первом корпусе диспансера, построенном в конце 90-х. Здесь завершили капитальный ремонт и установили ангиографическую систему нового поколения. Врачам доступна визуализация высокого разрешения, позволяющая рассматривать даже мельчайшие сосуды. Аппарат оснащен функцией снижения лучевой нагрузки и системой SpectraBeam ‒ одной из самых эффективных в мире фильтрации излучения. Качество изображения при этом остается безупречным.

Большой 58-дюймовый экран с разрешением восемь мегапикселей помогает врачу видеть все в мельчайших деталях, включая коронарные артерии и дугу аорты. Установлен также сенсорный планшет, с которого врач может управлять изображением прямо у операционного стола, не отходя в пультовую. А параллельная работа ангиографа позволяет ассистенту одновременно вести протокол и анализировать прошлые снимки ‒ это ускоряет процесс и повышает пропускную способность.

Работа в новой операционной началась 22 апреля ‒ именно в этот день восемь лет назад в эксплуатацию был введен главный операционно-реанимационный корпус диспансера. С тех пор здесь уже провели более 350 операций и диагностических процедур.

Сегодня Кардиоцентр ‒ один из ключевых медицинских учреждений Югры. Он занимает более 42 тысяч квадратных метров, объединяет 52 подразделения в 11 зданиях, располагает стационаром на 278 коек, тремя кардиохирургическими операционными и четырьмя рентгеноперационными.

За 30 лет специалисты ОКД выполнили 57 900 операций, помощь здесь получили более 102 тысяч пациентов.