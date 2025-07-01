В Сургуте установили стенды с информацией о застройке Ядра центра города

В Сургуте появились информационные стенды, посвященные проекту комплексного развития территории Ядра центра города. Об этом сообщил депутат городской думы Алексей Кучин.

«К вопросу о застройке Ядра центра города, с сегодняшнего дня появились вот такие стенды. Рекомендую всем ознакомиться с информацией», − говорится в сообщении.

На стендах указано, что администрация Сургута проводит мероприятия по комплексному развитию территории в границах центральной части города. Также размещен QR-код со ссылкой на проект постановления, опубликованный на официальном сайте мэрии. Для вопросов и предложений указан телефон департамента архитектуры и градостроительства.

Напоминаем, ранее администрация Сургута опубликовала проект постановления о комплексном развитии территории Ядра центра города. В нем отмечают, что предельная этажность не должна превышать 26 этажей, и только на 20% территории. Основная часть застройки – это дома от 9 до 12 этажей. Кроме того, обязательным станет возведение социальной инфраструктуры: школы, детского сада и нового здания театра «Петрушка» площадью не менее 4,5 тыс. кв. м.