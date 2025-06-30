Логистический центр обеспечит поставки в 280 магазинов и создаст до 450 рабочих мест в Сургуте

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,5284   EUR  92,2672  

Новости

  • Свежие продукты стали ближе: распределительный центр «Пятёрочки» открылся в Сургуте

    Свежие продукты стали ближе: распределительный центр «Пятёрочки» открылся в Сургуте

    Сегодня в 20:18
    64 0
  • ​Россияне назвали топ-5 бесполезных трат в отпуске

    ​Россияне назвали топ-5 бесполезных трат в отпуске

    Сегодня в 19:30
    114 0
  • ​Югорчане могут выбрать имя для котёнка леопарда

    ​Югорчане могут выбрать имя для котёнка леопарда

    Сегодня в 19:06
    124 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=3z+mqJMoPivQEqaUa4Psof9Tk6wLdifqf5PYY1jVKkQMuQL4ookYtRFrER4ClqaoSzhMu8EwkKkeo3EdIoWUwpEs+YjyMiDh2Z10XpKqQBrOgvLKfNUhrkwdL3xdXaeIof2Bd7VFUzT3OtkBKkeyxt0MeuWCxnKsDZTeLoT+5rjh6IZlf8UQyEtvD0wXjssGo4bxagYG+E5mTz5dJLZOAA=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=3z+mqJMoPivQEqaUa4Psof9Tk6wLdifqf5PYY1jVKkQMuQL4ookYtRFrER4ClqaoSzhMu8EwkKkeo3EdIoWUwpEs+YjyMiDh2Z10XpKqQBrOgvLKfNUhrkwdL3xdXaeIof2Bd7VFUzT3OtkBKkeyxt0MeuWCxnKsDZTeLoT+5rjh6IZlf8UQyEtvD0wXjssGo4bxagYG+E5mTz5dJLZOAA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=3z+mqJMoPivQEqaUa4Psof9Tk6wLdifqf5PYY1jVKkQMuQL4ookYtRFrER4ClqaoSzhMu8EwkKkeo3EdIoWUwpEs+YjyMiDh2Z10XpKqQBrOgvLKfNUhrkwdL3xdXaeIof2Bd7VFUzT3OtkBKkeyxt0MeuWCxnKsDZTeLoT+5rjh6IZlf8UQyEtvD0wXjssGo4bxagYG+E5mTz5dJLZOAA=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=3z+mqJMoPivQEqaUa4Psof9Tk6wLdifqf5PYY1jVKkQMuQL4ookYtRFrER4ClqaoSzhMu8EwkKkeo3EdIoWUwpEs+YjyMiDh2Z10XpKqQBrOgvLKfNUhrkwdL3xdXaeIof2Bd7VFUzT3OtkBKkeyxt0MeuWCxnKsDZTeLoT+5rjh6IZlf8UQyEtvD0wXjssGo4bxagYG+E5mTz5dJLZOAA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=3z+mqJMoPivQEqaUa4Psof9Tk6wLdifqf5PYY1jVKkQMuQL4ookYtRFrER4ClqaoSzhMu8EwkKkeo3EdIoWUwpEs+YjyMiDh2Z10XpKqQBrOgvLKfNUhrkwdL3xdXaeIof2Bd7VFUzT3OtkBKkeyxt0MeuWCxnKsDZTeLoT+5rjh6IZlf8UQyEtvD0wXjssGo4bxagYG+E5mTz5dJLZOAA=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=3z+mqJMoPivQEqaUa4Psof9Tk6wLdifqf5PYY1jVKkQMuQL4ookYtRFrER4ClqaoSzhMu8EwkKkeo3EdIoWUwpEs+YjyMiDh2Z10XpKqQBrOgvLKfNUhrkwdL3xdXaeIof2Bd7VFUzT3OtkBKkeyxt0MeuWCxnKsDZTeLoT+5rjh6IZlf8UQyEtvD0wXjssGo4bxagYG+E5mTz5dJLZOAA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3 реклама на siapress.ru
    ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3 реклама на siapress.ru
  • С заботой о будущем: где сургутяне предпочитают покупать жилье для детей?

    С заботой о будущем: где сургутяне предпочитают покупать жилье для детей?

    Сегодня в 17:04
    212 0
  • Замгубернатора Югры по экономике покидает правительство, не успев проработать даже года

    Замгубернатора Югры по экономике покидает правительство, не успев проработать даже года

    Сегодня в 16:50
    277 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=yC4VIsxPCC0uNAC5bF3/hEarCmaPpfOtsLwPcAAqE2fZ4Qh5J/+G/tHojdh2K30t/TcqYpE/caZrwBN/gqYqmJq/uSm7zf/Vq0O7rHJgn0baXct0GCkvdbfslli9yJui"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=yC4VIsxPCC0uNAC5bF3/hEarCmaPpfOtsLwPcAAqE2fZ4Qh5J/+G/tHojdh2K30t/TcqYpE/caZrwBN/gqYqmJq/uSm7zf/Vq0O7rHJgn0baXct0GCkvdbfslli9yJui"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=yC4VIsxPCC0uNAC5bF3/hEarCmaPpfOtsLwPcAAqE2fZ4Qh5J/+G/tHojdh2K30t/TcqYpE/caZrwBN/gqYqmJq/uSm7zf/Vq0O7rHJgn0baXct0GCkvdbfslli9yJui"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=yC4VIsxPCC0uNAC5bF3/hEarCmaPpfOtsLwPcAAqE2fZ4Qh5J/+G/tHojdh2K30t/TcqYpE/caZrwBN/gqYqmJq/uSm7zf/Vq0O7rHJgn0baXct0GCkvdbfslli9yJui"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=yC4VIsxPCC0uNAC5bF3/hEarCmaPpfOtsLwPcAAqE2fZ4Qh5J/+G/tHojdh2K30t/TcqYpE/caZrwBN/gqYqmJq/uSm7zf/Vq0O7rHJgn0baXct0GCkvdbfslli9yJui"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=yC4VIsxPCC0uNAC5bF3/hEarCmaPpfOtsLwPcAAqE2fZ4Qh5J/+G/tHojdh2K30t/TcqYpE/caZrwBN/gqYqmJq/uSm7zf/Vq0O7rHJgn0baXct0GCkvdbfslli9yJui"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb реклама на siapress.ru
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb реклама на siapress.ru
  • ​Депутат Евгений Барсов о земельном споре с мэрией Сургута: «Это не наш уже участок. Мы обращались, чтобы нам его вернули»

    ​Депутат Евгений Барсов о земельном споре с мэрией Сургута: «Это не наш уже участок. Мы обращались, чтобы нам его вернули»

    Сегодня в 16:39
    284 0
  • Тысячи молодых сургутян в течение двух дней праздновали свой «профессиональный» праздник

    Тысячи молодых сургутян в течение двух дней праздновали свой «профессиональный» праздник

    Сегодня в 16:32
    213 0
  • Собрание акционеров «Сургутнефтегаза» утвердило решение о выплате дивидендов, несмотря на текущие убытки компании

    Собрание акционеров «Сургутнефтегаза» утвердило решение о выплате дивидендов, несмотря на текущие убытки компании

    Сегодня в 16:23
    251 0
  • ​Сургутяне чаще всего влюбляются на работе

    ​Сургутяне чаще всего влюбляются на работе

    Сегодня в 16:19
    197 0
  • Сургутянка Екатерина Ерешко завоевала две серебряные медали на Кубке России

    Сургутянка Екатерина Ерешко завоевала две серебряные медали на Кубке России

    Сегодня в 16:12
    183 0
  • Власти хотят сделать пребывание мигрантов в России куда более дорогим, чем раньше

    Власти хотят сделать пребывание мигрантов в России куда более дорогим, чем раньше

    Сегодня в 15:39
    227 0
  • В России с сентября могут кратно вырасти пошлины за водительские права, ПТС и номера

    В России с сентября могут кратно вырасти пошлины за водительские права, ПТС и номера

    Сегодня в 15:32
    196 0
  • Более 3 тысяч семей в Югре направили маткапитал на жилье

    Более 3 тысяч семей в Югре направили маткапитал на жилье

    Сегодня в 14:30
    189 0
Больше новостей
Больше опросов

Свежие продукты стали ближе: распределительный центр «Пятёрочки» открылся в Сургуте

Логистический центр обеспечит поставки в 280 магазинов и создаст до 450 рабочих мест в Сургуте

Свежие продукты стали ближе: распределительный центр «Пятёрочки» открылся в Сургуте
Фото: пресс-служба Пятёрочки

В Сургуте начал работу первый распределительный центр Х5 Group − масштабный логистический объект, который будет обеспечивать магазины «Пятерочки» свежими продуктами и создаст новые рабочие места.

Церемония открытия прошла при участии заместителя губернатора Югры Сергея Афанасьева и исполнительного директора территории «Восток» торговой сети «Пятерочка» Антона Астафьева. На праздничном мероприятии также поблагодарили работников центра, которые обеспечили строительство и запуск объекта. Теплые слова прозвучали в адрес тех, кто сопровождал проект на начальных этапах. Их поздравили под громкие аплодисменты коллег.

Новый комплекс − это 19 тысяч квадратных метров складов, оборудованных под разные типы продукции: от бакалеи до заморозки. Распределительный центр способен ежедневно обрабатывать до 780 тонн товаров. Для их хранения здесь предусмотрено свыше 20 тысяч мест, рассчитанных на размещение более 4,8 тысячи товарных позиций.

Как отметил ритейлер, центр ориентирован не только на внутренние процессы, но и на развитие взаимодействия с поставщиками: сегодня более 270 поставщиков уже сотрудничают с комплексом, и это число будет расти.

«Это очень важный для нас инфраструктурный объект. Мы уже обслуживаем более 280 магазинов, я думаю, в следующем году улучшим на 20-30% показатели пропускной способности. С точки зрения производительной цепочки − тоже важный шаг. Это оптимизирует наши расходы, а товары начинают приходить к нам и к нашим покупателям более свежими», − отметил Антон Астафьев.

Здесь уже во всю работают сотрудники и движутся погрузчики, расставляя палеты по полкам. Комплекс в Сургуте обслуживают до 450 человек. В штате − водители, диспетчеры, специалисты по логистике, хранению и безопасности. Продукция поступает, сортируется и готовится к отправке в магазины.

«Открытие такого центра − это большой шаг вперед и для Сургута, и для розничной торговли в целом. Я считаю, что открытие современных распределительных центров дает не только инвестиции и новые рабочие места, но развитие локальных поставщиков», − подчеркнул Сергей Афанасьев.

По его словам, округ продолжает искать участки под строительство подобных объектов − спрос со стороны бизнеса есть.

Свой первый магазин в ХМАО сеть «Пятерочка» открыла в 2012 году. Сегодня в регионе работает свыше 210 торговых точек. Ранее доставка товаров осуществлялась из Екатеринбурга, но с запуском собственного распределительного центра логистика станет короче: теперь снабжение всех местных магазинов будет идти напрямую через Сургут. В будущем комплекс начнет обслуживать и соседние регионы


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:18, просмотров: 65, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. О городе, который провел целую транспортную реформу, не добившись значительных результатов в работе транспорта 420
  2. ​В Сургуте молодой водитель спровоцировал аварию с тремя авто 395
  3. ​Группа компаний «Сибпромстрой» помогла увековечить память первых врачей Сургута 334
  4. ​Сургут и Нижневартовск оказались антилидерами России по обеспеченности жильем 328
  5. ​Видеопроект о жизни родового стойбища в Сургутском районе получил международную награду 315
  6. ​Родители, не теряйте бдительность: летом в Сургуте участились травмы у детей 298
  7. ​В Сургут из Армении привезли почти 30 тысяч цветов и две тонны ягод 294
  8. ​Депутат Евгений Барсов о земельном споре с мэрией Сургута: «Это не наш уже участок. Мы обращались, чтобы нам его вернули» 284
  9. В России собираются ввести сборы с авиакомпаний на реконструкцию аэропортов 284
  10. Замгубернатора Югры по экономике покидает правительство, не успев проработать даже года 277
  1. ​Через Россию на Приоре 2692
  2. ​Сургутский мост снова открыт ‒ ждать до 6 июля не пришлось 2592
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША 2351
  4. ​Жизнь, отданная детям 2304
  5. ​В Сургуте требуют решений по МУПам: «Тепловик» застрял в банкротстве, у хлебозавода падают продажи, а убыточную аптеку хотят сохранить 1854
  6. В Сургуте 29 июня частично перекроют Университетскую из-за проведения Дня молодежи 1630
  7. В Сургуте задержали директора департамента имущества и бывшего вице-мэра: идут следственные действия 1573
  8. Дом Пионеров в Сургуте перенесут в Сквер исторической памяти 1421
  9. Если на обновленном рынке в Сургуте можно будет купить свежие продукты и вкусно поесть — значит, с ним все в порядке 1397
  10. ​Антирезусный иммуноглобулин для беременных пропал с аптечных полок: что происходит и как обстоят дела в Сургуте и в Югре 1394
  1. ​Истерия по Лабубу 7418
  2. Сургутянка Екатерина Бежан стала двукратной чемпионкой мира по муайтай 6348
  3. ​Звездопад и парад планет: какие астрономические события ждут россиян летом 5383
  4. ​Ностальгия звучит 5378
  5. ​Российский мессенджер Max установят на все смартфоны с 1 сентября 5283
  6. Югорчане продолжают жаловаться на работу интернета 5275
  7. Югорчане сообщают о сбоях связи и интернета – проблемы у МТС, Tele2, YOTA и других сервисов 4990
  8. ​Приключения «желтого» чемоданчика 4843
  9. ​От «Соцветия» до концерта VIVA: как Сургут встретит День России и День города 4759
  10. ​Черепашья скорость, штрафы и запреты: что ждет самокатчиков в Сургуте 4414

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика