На перекрестке Сургута столкнулись три автомобиля

ДТП с участием трех автомобилей произошло поздним вечером 29 июня в Сургуте. По предварительной информации, на одном из регулируемых перекрестков 19-летний водитель автомобиля «Лада» проехал на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал аварию.

«Около 23:30, 19-летний водитель «Лады», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с «Фольксваген», которого отбросило на движущийся в попутном направлении автомобиль «Шкода», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В аварии пострадали сам водитель «Лады» и его 17-летний пассажир − они получили травмы.

За минувшие выходные на дорогах округа зарегистрировали шесть ДТП, в которых семь человек получили травмы.