СКР проверяет обстоятельства массового ДТП на трассе Сургут – Салехард

Смертельная авария произошла вечером 28 июня на 297 километре трассы Сургут – Салехард. По предварительной информации, водитель автомобиля «Соболь», обгоняя грузовики, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой «Солярис». В результате ДТП пострадало девять человек, передает СУ СКР по ЯНАО.

Пять человек погибли на месте. Среди погибших – двое несовершеннолетних. Четыре человека были срочно госпитализированы, один из них – ребенок. Им оказывают медицинскую помощь, степень тяжести травм уточняется.

Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Также к расследованию подключилась прокуратура.

Ведомства устанавливают все обстоятельства происшествия.