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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    26 июня в 14:07
    1438 0
  • ​Мусорные горы на улице Глухова: в Сургуте образовалась несанкционированная свалка

    ​Мусорные горы на улице Глухова: в Сургуте образовалась несанкционированная свалка

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    107 0
  • Руслан Кухарук анонсировал масштабную модернизацию главной биатлонной площадки Югры

    Руслан Кухарук анонсировал масштабную модернизацию главной биатлонной площадки Югры

    Сегодня в 15:16
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​Лилейники, кизильники и астранции: в ботаническом саду Сургута зацвели редкие растения

Ботанический сад Сургута украсили редкие растения и яркие цветы

​Лилейники, кизильники и астранции: в ботаническом саду Сургута зацвели редкие растения
Лилия карликовая (Lilium pumilum). Фото: Дарья Богданова

Накануне в ботаническом саду Сургута начали цвести редкие растения и цветы. Первыми распустились лилии, в том числе низкорослая лилия (Lilium pumilum) и краснокнижная кудреватая лилия (Lilium martagon). За ними зацвел первый в этом сезоне лилейник – желтый (Hemerocallis lilio-asphodelus), а чуть позже появятся бутоны у другого вида – лилейника Миддендорфа (Hemerocallis middendorffii), сообщает пресс-служба ботанического сада.

Лилейник желтый (Hemerocallis lilio-asphodelus). Фото: Дарья Богданова

«Занесенный в Красную книгу России, Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus), слегка отстает от своего брата, Кизильника черноплодного (Cotoneaster melanocarpus), занесенного в Красную книгу ХМАО: в то время, как у Кизильник черноплодного уже завязываются плоды, Кизильник блестящий еще находится в фазе активного цветения», – указали в сообщении.

Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus). Фото: Дарья Богданова

Кроме того, впервые в нашем регионе зацвела крупная астранция сорта «Венис» (Astrantia major ‘Venice’), которая радует глаз своим ярким цветением. А по Сургуту продолжает цвести Калина обыкновенная (Viburnum opulus).

Астранция крупная «Венис» (Astrantia major ‘Venice’). Фото: Дарья Богданова

Также красиво цветет дальневосточный Пенстемон торчащий (Penstemon strictus).

Пенстемон торчащий (Penstemon strictus). Фото: Дарья Богданова

По словам работников ботанического сада, этот цветок отлично чувствует себя в условиях Сургута.


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Сегодня в 16:16, просмотров: 11, комментариев: 0
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