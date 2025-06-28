Более 120 тысяч молодых сургутян вдохновляют город на новые достижения

Сегодня, 28 июня, в Сургуте отмечают День молодежи. В городе проживает более 120 тысяч молодых сургутян, среди них спортсмены, музыканты, работники крупных предприятий и энергетических компаний. Глава города Максим Слепов поздравил юных горожан с их праздником.

«Сургут – город молодых, где каждый может раскрыться, проявить себя в творчестве, благоустройстве, науке. В городе более 120 тысяч молодых сургутян – это спортсмены, музыканты, сотрудники градообразующих, энергетических предприятий. Всех их объединяет одно – любимый город, где они нашли свое призвание, обрели семью и дом. Ценю вашу энергию, талант и стремление к новым вершинам. Вы – авторы новых побед и достижений Сургута! Желаю здоровья, успехов в учебе и работе, ярких идей и творческих побед. Пусть каждый день приносит новые возможности и интересные встречи. Смело идите к своим целям, мечтайте, творите и действуйте», – написал мэр города в своих соцсетях.

Напомним, что к празднованию Дня молодежи в Сургуте запланировали несколько мероприятий.

Ранее жителей Сургута предупредили, что 29 июня из-за проведения Дня молодежи в городе частично перекроют улицу Университетскую.