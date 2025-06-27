Ночной пожар в Сургуте уничтожил дом на улице Декабристов

Этой ночью, 27 июня, в Сургуте на улице Декабристов, 40 загорелся заброшенный одноэтажный дом. Спустя семь минут после вызова огнеборцы прибыли на место, но строение уже было полностью охвачено огнем. Об этом сообщили в МЧС России по ХМАО, передает издание URA.RU.

«Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом одноэтажном строении поступило в час ночи. На момент прибытия пожарных ‒ через семь минут после сообщения, существовала угроза распространения огня на соседние хозяйственные постройки», ‒ указали в сообщении.

Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Пожар тушили 14 человек и четыре единицы техники. Устранить огонь удалось за 11 минут, а полностью ликвидировать открытое горение ‒ к 01:17.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет.