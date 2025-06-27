Восемь новых автобусов уже прибыли в Сургут, еще десять поступят в течение июля

В Сургуте поступила первая партия из 18 новых автобусов большого класса. Как сообщил заместитель главы города Сергей Агафонов, техника приобретается в рамках обновления парка АО «СПОПАТ».

Первая партия – восемь автобусов – уже доставлена в Сургут. Еще семь прибудут в ближайшую субботу, а оставшиеся три поступят позже в июле. Все машины произведены группой «КАМАЗ» (НЕФАЗ) – по итогам конкурсных процедур она предложила наилучшие условия. Один автобус обошелся городу в 14,5 млн рублей. Благодаря субсидии Минпромторга, Сургуту удалось сэкономить около трех млн рублей на каждом транспортном средстве.

По словам Агафонова, новые автобусы рассчитаны на 96 пассажиров, из них 31 – сидячее место. Все они работают на газомоторном топливе, что снижает нагрузку на экологию и расходы бюджета. Напоминаем, что в 2024 году парк «СПОПАТ» уже пополнился 50 автобусами.

«Мы решили стабилизировать транспортную работу в городе. Учитывая то, что парк «СПОПАТА» и других перевозчиков долго не обновлялся, достаточно старенькие автобусы, у нас коэффициент выхода на линию еще в 2023 году был крайне низкий, из-за чего мы получали жалобы от жителей. Это периодичность выхода на линию. Сегодня мы эту проблему сняли, коэффициент выхода на линию − 98%, потому что у нас теперь достаточно автобусов. Автобусы новые, автобусы меньше ломаются, соответственно, реже сходят с линии, поэтому пассажиры явно оценят и удобство, и периодичность работы пассажирского транспорта в городе», − указал чиновник.

Как пояснил и.о. директора «СПОПАТ» Сергей Цветков, новые автобусы получат маршруты по основным магистралям города – например, 45, 47 и новым направлениям. Машины полностью адаптированы под северные условия: у них двойные стеклопакеты, усиленная подвеска и система климат-контроля.

Внутри установлены автоинформаторы, система бескондукторной оплаты, видеонаблюдение снаружи и в салоне, а также навигация через систему «Умный город», позволяющая отслеживать автобусы онлайн. Кроме того, техника оборудована всем необходимым для маломобильных пассажиров: пандусами, кнопками вызова водителя, системой БРИЗ для слабослышащих.

«Мы меняем подвижной состав. То есть старая техника, которая уже морально, скажем так, устарела и очень большой износ имеет, и не оборудована всеми этими современными системами, меняется на современную, новую», − подчеркнул Сергей Цветков.

Он добавил, что техника прибыла из Казани, проходила дооснащение в Тюмени и уже поступает в Сургут. Аналогичные автобусы, которые закупили зимой, уже получили положительные отзывы жителей.

Ранее представитель Минтранса прокатился на автобусах Сургута, чтобы подготовить рекомендации городу.