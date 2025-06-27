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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    26 июня в 14:07
    765 0
  • Технологии долговечности: как в Сургуте строят дом бизнес-класса «За ручьем»

    Технологии долговечности: как в Сургуте строят дом бизнес-класса «За ручьем»

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  • ​Тюмень готовится принять юбилейную Спартакиаду пенсионеров России, посвященную 80-летию Победы

    ​Тюмень готовится принять юбилейную Спартакиаду пенсионеров России, посвященную 80-летию Победы

    26 июня в 22:29
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    26 июня в 22:13
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​Югорчанам показали карту пляжей, где можно купаться ‒ Сургута нет в списках

В Югре есть всего девять официальных пляжей, где можно купаться

​Югорчанам показали карту пляжей, где можно купаться ‒ Сургута нет в списках
Фото: администрация Сургута / vk.com

На сегодняшний день в Югре обустроено 62 места отдыха у воды, но купаться можно лишь в девяти ‒ только они соответствуют требованиям безопасности, в том числе наличию спасателей, инфраструктуры и качества воды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по ХМАО.

Официальные пляжи с разрешенным купанием работают:

  • в Нижневартовском районе: озера Кедровое (два пляжа), Долгое, Кедр, Татра;
  • в Советском районе: озеро Окунево, детский лагерь «Окуневские зори»;
  • в Белоярском: озеро Нешинелор;
  • в Лангепасе: протока Каюковская;
  • в Нефтеюганском районе: озеро Сырковый сор (п. Салым).

Несмотря на жаркую погоду, в Сургуте купание официально запрещено на всех водоемах. В городе действуют лишь зоны отдыха ‒ это прибрежные территории у реки Сайма, в районе СНТ «Рассвет» (река Черная) и центр отдыха у воды «Эдем».

Ранее жителям Сургута напомнили о штрафах, которые полагаются за купание в неположенных местах. Согласно статье 19 закона ХМАО ‒ Югры № 102-оз, купание в местах, где установлены запрещающие знаки, и заплыв за буйки влечет предупреждение или штраф от 500 до 2 000 рублей.

Если при этом нарушаются меры безопасности в отношении детей, применяется статья 20 того же закона:

  • для граждан ‒ штраф от 1 000 до 3 000 рублей,
  • для должностных лиц ‒ от 3 000 до 5 000 рублей,
  • для организаций ‒ от 50 000 до 100 000 рублей.

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Сегодня в 10:23, просмотров: 124, комментариев: 0
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