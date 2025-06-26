​В Сургуте обновляют остановочные павильоны

В Сургуте продолжается установка новых остановочных павильонов — обновление проходит в рамках программы благоустройства и замены устаревшей городской инфраструктуры. Об этом сообщил глава города Максим Слепов в своих соцсетях.

По его словам, в 2024 году планируется установить 60 остановочных комплексов нового образца, приобретённых за счёт муниципального бюджета. Приоритет отдан тем улицам, где старые конструкции пришли в негодность.

— «Специалисты уже завершили установку первых десяти павильонов. Сейчас продолжается монтаж оставшихся пятидесяти», — отметил глава города.

В числе объектов, где появятся новые остановки:

улица Югорская, где в рамках капитального ремонта дороги будет установлено два автопавильона;

Югорский тракт в районе Поймы 5, где планируется монтаж ещё одного павильона;

улица Аэрофлотская, где остановки «5 км» будут обновлены с обеих сторон дороги.

На Аэрофлотской практически завершён демонтаж старых конструкций. Также здесь будут отремонтированы посадочные площадки и подземный пешеходный переход, после чего установят современные остановочные комплексы.