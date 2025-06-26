Завершить ремонт на Сургутской ГРЭС-2 планируют в конце 2025 года

Ремонт гребня плотины Сургутской ГРЭС-2 начался в апреле 2024 года в рамках соблюдения собственником гидротехнического сооружения (ГТС) обязательных требований в области безопасности. Данное мероприятие отражено в действующей декларации безопасности ГТС и находится на контроле в Ростехнадзоре. Все работы выполняются по согласованному проекту, обеспечивающему безопасность ее эксплуатации в период ремонта, и не влияют на работоспособность плотины.

Необходимость ремонта была выявлена в ходе очередного комплексного обследования ГТС филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», в связи с постепенным изменением фактических параметров сооружения из-за воздействия климатических условий и накопительной осадки сооружения. Высота, на которую будет восстановлено гидротехническое сооружение до проектных отметок, – различная. На отдельных участках плотины – до полуметра.

Общая протяженность плотины водохранилища Сургутской ГРЭС-2 составляет 6295 метров. Ремонт (наращивание отметок гребня) по проекту ведется на участке 3600 м. В 2024 году были выполнены работы на участке 1817 метров. В этом году на участке 485 м произведен демонтаж плит автодороги. Продолжается завоз материалов (песок, щебень, ж/б плиты) для последующего ремонта. Ведутся работы по устройству монолитного железобетонного примыкания со стороны верхового откоса и восстановление проектной ширины гребня: отсыпка грунта со стороны низового откоса. Плановый срок завершения ремонта 4 квартал 2025 года.