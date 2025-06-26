Эксперт из Минтранса Илья Зотов оценил работу маршрутов Сургута

В Сургут приехал зампред Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов: не для формальной встречи, а чтобы лично оценить, как работает городской общественный транспорт. Он отметил, что в Сургуте есть то, чего нет во многих других городах − новые автобусы, остановочные комплексы с навесами, маршрутные схемы, бесплатные пересадки, рассказали в «Сургутской трибуне».

«Звучит вроде бы обычно, к этому жители привыкли. Но далеко не во всей России такое есть. У нас не так много городов, где есть все то, что мы наблюдаем в Сургуте. В Кирове этого нет, в Иваново этого нет», − отметил Зотов.

Однако, по словам Зотова, несмотря на частичное исправление недочетов после транспортной реформы, проблем в системе всё ещё много. Одна из главных − неравномерность качества обслуживания: на одних маршрутах ходят новые и регулярные автобусы, а на других – старые маршрутки с большими интервалами.

«Заметна разница в качестве обслуживания между перевозчиками, особенно между муниципальными и частными. Где-то есть кондиционеры, где-то их нет. Где-то автобусы приезжают быстро, а где-то большие разрывы: сегодня мы ждали автобусы длительное время: понятно, мы не спешили на работу или учебу, но для жителей крайне важно успевать, они должны прогнозировать время поездки. Есть вопросы и к качеству подвижного состава, он далеко не везде новый», − обратил внимание представитель Минтранса.

Он также добавил, что стоит рассмотреть возможность передать управление общественным транспортом с городского на региональный уровень – это может помочь лучше контролировать частных перевозчиков, которые, по его мнению, не всегда работают добросовестно.

«Я считаю, что должен быть баланс частных перевозчиков и муниципального предприятия. Когда перекос идет в одну сторону, это всегда негативно влияет на конкуренцию и на дальнейшее развитие. Должен быть баланс, но при этом – единые правила для всех сторон», − поделился своим мнением Илья Зотов.

Реализованные в городе изменения эксперт назвал не реформой, а скорее «точечными преобразованиями». По его мнению, настоящая транспортная реформа − это и выделенные полосы для автобусов, и решение проблемы с парковками, и пересмотр маршрутной сети на основе реальных пассажиропотоков.

«Когда готовилась реформа, документы транспортного планирования разрабатывались некорректно. Они не учитывали текущую застройку, планы застройки и пассажиропотоки. Анализ был сделан, но сделан некачественно. На стадии подготовки реформы я озвучивал эту информацию, озвучивали ее и жители», − подчеркнул он.

В течение двух недель зампред Общественного совета при Минтрансе подготовит рекомендации по улучшению общественного транспорта и направит их в администрацию города.

Напоминаем, в Сургуте официально отменили два пригородных маршрута − №12 (Марьина гора – поселок Юность) и №69 (поселок Лесной – магазин «Москва»). Такая же ситуация может сложиться и с маршрутами №31 и №40 − единственными оставшимися маршрутками, работающими по нерегулируемому тарифу.