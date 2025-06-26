​В Сургуте за месяц демонтировали более десяти незаконных торговых объектов

В Сургуте продолжается работа по устранению незаконной уличной торговли. За последний месяц специалисты контрольного управления демонтировали более десяти нестационарных торговых объектов, расположенных как на придомовых, так и на муниципальных и частных территориях, сообщает городская администрация.

С сентября 2024 года в отношении нарушителей было выдано 132 предписания и составлено 81 административный протокол. Владельцы, проигнорировавшие предписания о демонтаже, рискуют не только получить штраф, но и столкнуться с дополнительными мерами ответственности.

В случае отказа от добровольного демонтажа администрация города вправе обратиться в суд. В этом случае предпринимателю может быть назначена неустойка в размере 5 тысяч рублей за каждый день, прошедший с момента вступления судебного решения в силу до фактического исполнения.

В мэрии подчёркивают, что работа по освобождению города от незаконных торговых объектов будет продолжена. Цель — наведение порядка, обеспечение безопасности и благоустройство городской среды.