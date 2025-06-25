​Сургут утопает в сирени: город продолжает курс на озеленение

В Сургуте продолжается активное озеленение территорий. Как сообщил глава города Максим Слепов, в последние годы в подходах к благоустройству зелёных зон произошли изменения: в городе стало больше хвойных деревьев, чтобы сохранить ощущение зелени и зимой, а также увеличилось количество цветущих растений.

Особое внимание уделяется сирени — в июне она окрашивает улицы города в яркие тона. По словам градоначальника, ежегодно в разных районах Сургута высаживается около сотни новых кустов сирени разных сортов и оттенков.

Отдельную благодарность Слепов выразил застройщикам, которые вносят вклад в озеленение. Так, в жилом комплексе «Георгиевский», в честь 80-летия Победы, высажено около 200 кустов сирени. Этот цветок, как отметил мэр, символизирует Победу и память о подвиге защитников Отечества: именно сиренью в 1945 году встречали солдат, вернувшихся с фронта.

«Озеленение — это не только комфортная среда, но и живая история города. Продолжаем создавать город, в котором приятно жить и помнить», — подчеркнул глава Сургута.