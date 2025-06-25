В Думе Сургута оценили работу муниципальных предприятий за финансовый год

На 37-м заседании Думы Сургута депутаты рассмотрели 22 вопроса, в том числе заслушали информацию о работе муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, 100% акций которых принадлежит городу. О ключевых моментах рассказал депутат Владимир Болотов.

По его словам, все предприятия условно делятся на две группы: одни подведомственны департаменту городского хозяйства, другие – департаменту имущественных и земельных отношений (ДИЗО).

В первую группу входят такие предприятия, как «ГТС», «Горводоканал», «ДорРемТех» и «Тепловик». В отношении последнего Болотов отметил затянувшийся процесс банкротства.

«Там очень странная история, четвертый год длится процесс банкротства, и непонятно, кто все это время оплачивает услуги конкурсному управляющему, а также с чем связана эта задержка. Дано поручение привести правовую ревизию этих правоотношений с тем, чтобы максимально быстро закрыть этот процесс и наращивать текущие расходы», − подчеркнул депутат.

«Горводоканал» при этом, по его словам, добился прогресса в части модернизации систем водоочистки и водоотведения, но остались вопросы по аварийным ситуациям.

«Горводоканал» провел большое освоение средств в части модернизации систем водоочистки и водоотведения, но в то же время на вопрос, сколько конкретно было потрачено на устранение аварийных ситуаций, какие издержки это повлекло, мы не получили прямого ответа. До августа ждем обобщенную управленческую аналитику, связанную с тем, как это сказалось на себестоимости производимой продукции, то есть те аварии, которые мы наблюдали в течение осенне-зимнего и весеннего периода. Насколько сильно они повлияли на рост себестоимости продукции «Горводоканала», − пояснил народный избранник.

Во второй группе предприятий Дума особое внимание уделила «Сургутскому хлебозаводу». Несмотря на прибыль, предприятие теряет объемы продаж.

«Еще в прошлом году с администрацией обращали внимание, что реализация падает из-за политики федеральных сетей. А мы все равно воспринимаем хлебозавод как одно из стратегических предприятий города. И в этом контексте мы раз за разом пытаемся добиться от администрации подхода в части того, чтобы все-таки перейти от взаимоотношений с федеральными сетями, так сказать «добро пожаловать, инвесторы», к двухстороннему процессу», − рассказал Болотов.

Он добавил, что администрация должна срочно представить сценарии выхода из кризиса. Один из них – поддержка в переоборудовании нестационарных торговых объектов (НТО), где у завода хорошие продажи.

«На НТО у хлебозавода хорошая реализация, то есть людям нравится, люди покупают эту продукцию. Но с учетом последних требований, которые были приняты, у хлебозавода есть большие затраты, связанные с тем, чтобы перестроить все НТО, пересогласовать их и сделать по новым требованиям. Это десятки миллионов», − подчеркнул он.

Отдельно депутаты Думы Сургута обсуждали положение «Центральной аптеки», которая показывает убытки в полмиллиона рублей.

«Отказываться от «Центральной аптеки» мы пока не намерены, потому что иной способ получения рецептурных препаратов пока не принят. Попытки передать этот актив на баланс округу, к сожалению, пока не привели к результату. Поэтому пока воспринимаем это как социальное обязательство города», − поделился народный избранник.

АО «СПОПАТ» показало бухгалтерскую прибыль, в основном за счет субсидий, полученных в прошлом году. Однако, по словам Болотова, план на 2025 год – «получить текущую операционную прибыль».

Депутаты планируют вернуться к этому вопросу в сентябре.