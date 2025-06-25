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​В Сургуте очереди на аттракционы стали поводом для модернизации парка

В Городском парке Сургута появится новая касса и система бесконтактной оплаты

​В Сургуте очереди на аттракционы стали поводом для модернизации парка
Фото: Мария Картоева / vk.com

Городской парк культуры и отдыха в Сургуте остается одним из самых популярных мест для отдыха. Только в День защиты детей его посетили около четырех тысяч человек ‒ это максимальная вместимость территории. Из-за большого потока посетителей в кассы и на аттракционы образовались очереди. Чтобы их сократить, руководство решило открыть еще один билетный пункт ‒ теперь их будет четыре, а также внедрить систему бесконтактной оплаты. Об этом рассказал директор Городского парка Руслан Пиляй журналисту СургутИнформ-ТВ.

«В перспективе ‒ развитие благоустройства территории самого парка. Один из пунктов будем закладывать ‒ это бесконтактная оплата, карточная система, серьезное оборудование. До этого нужно решить вопрос с интернетом, потому что это все взаимосвязано, и работа тех же контролеров-посадчиков и кассиров. Плюс дополнительная возможность установки терминала для пополнения карточек, то есть современные технологии, вот это будет закладываться», ‒ сообщил он.

По словам источника, с этого сезона в парке появилось еще одно нововведение ‒ бесплатное посещение аттракционов для детей из многодетных семей. Один раз в месяц они могут прокатиться бесплатно. Для этого родителям нужно предъявить паспорт и удостоверение многодетной семьи в администрации парка. Акция действует с июня по август включительно по средам, четвергам и пятницам с 14:00 до 19:00.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 124, комментариев: 0
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