В Кардиоцентре Сургута впервые устранили редкую сосудистую патологию у новорожденного без разреза грудной клетки

В Окружном кардиологическом диспансере в Сургуте впервые провели уникальную операцию новорожденному с редкой врожденной сосудистой патологией – артериовенозной мальформацией. Рентгенохирургам удалось устранить аномальный сосудистый клубок в легком младенца, не прибегая к разрезу грудной клетки.

Малыш в возрасте трех недель поступил в детское кардиохирургическое отделение с тяжелой одышкой и подозрением на врожденные пороки сердца, рассказали в пресс-службе медучреждения. По результатам УЗИ и КТ врачи исключили один из диагнозов, но выявили другой − в нижней доле правого легкого нашли аномальное соединение между артериями, венами и капиллярами.

«Без оперативного лечения состояние малыша могло усугубиться до критических показателей», − отметил рентгенхирург Владимир Кинаш.

Врачи использовали метод эмболизации − через катетер ввели микроспирали, которые перекрыли кровоток в аномальных сосудах. Теперь этот «сосудистый клубок» больше не угрожает здоровью малыша и со временем рассосется сам.

Технически операция была сложной: диаметр сосудов у новорожденных не больше трех миллиметров, поэтому врачам пришлось работать с помощью ультразвуковой навигации.

Мама с малышом уже выписаны домой и чувствуют себя хорошо. Это первая в истории Кардиоцентра подобная операция у новорожденного.

В состав операционной бригады вошли рентгенохирурги Владимир Кинаш и Джумабек Косимов, анестезиолог-реаниматолог Иван Филатов, операционная медсестра Елена Матевощук и медсестра-анестезист Ирина Савина.