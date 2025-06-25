На трассе «Сургут – Нижневартовск» произошло ДТП – есть пострадавшие

Накануне, 24 июня, на трассе «Сургут – Нижневартовск» 30-летний водитель «Toyota» вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем «Haval». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«24 июня около 14:25 на 38 км автодороги «Сургут- Нижневартовск» в Сургутском районе, 30-летний мужчина, управляя «Toyota», по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Haval», под управлением 46-летнего мужчины», – передают в источнике.

В результате аварии пострадали оба водителя и три пассажира «Haval» – 29-летняя женщина, годовалый мальчик и двухлетняя девочка.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП – шесть человек получили травмы.