В поселке Федоровский Сургутского района начали строить новые канализационные очистные сооружения

В поселке Федоровский Сургутского района началось строительство канализационных очистных сооружений. Как сообщил в соцсетях глава района Андрей Трубецкой, мощность будущего объекта составит семь тысяч кубометров сточных вод в сутки − этого хватит как для текущих нужд, так и для перспективного развития территории.

«Подготовительный этап стартовал в мае: выполнены работы по прокладке кабельных линий, установке вводно-распределительного устройства, ограждения и видеонаблюдения. В июне подрядчик приступил к демонтажу существующих конструкций. Предстоит вывезти порядка 500 т металла, а также железобетон и грунт», − рассказал глава района.

С июля начнутся свайные и монолитные работы. На объекте построят здание очистных сооружений, площадку временного складирования осадков, модульный цех механического обезвоживания, контрольно-пропускной пункт и инженерные сети. Кроме того, того, в планах − благоустройство территории и пусконаладочные работы

«Самое важное – качество очищенных сточных вод будет соответствовать всем нормативам», − подчеркнул Трубецкой.

Завершение проекта намечено на январь 2027 года. Его реализуют с привлечением федерального займа, а также за счет бюджета ХМАО и Сургутского района. Общая стоимость превышает 2 млрд рублей.