Администрация Сургута призывает немедленно сообщать в полицию о подозрительных звонках

В России растет число случаев поджогов объектов жизнеобеспечения и электроэнергетики. Если вы получили звонок от незнакомца, который обещает награду или погашение ваших долгов в обмен на совершение диверсий, направленных на повреждение объектов, немедленно прекратите разговор, рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

«Помните: ваши действия будут расценены как участие в тяжком преступлении, что повлечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы. Если к вам обратились неизвестные с подобными предложениями, сразу же завершите разговор и свяжитесь с полицией. Не дайте себя обмануть и не поддавайтесь на уловки мошенников, ведь ваши деньги они уже не вернут, а за совершенные вами противозаконные действия может грозить реальный тюремный срок», − говорится в сообщении.

Также в администрации рекомендуют ознакомиться с видеоматериалом, в котором разъясняется разница между терактом и диверсией согласно российскому законодательству, а также приводятся виды ответственности за такие преступления.

Телефоны экстренных служб:

Единая дежурно-диспетчерская служба - 112

УМВД России по городу Сургуту – 02, 102

Дежурный Росгвардии – 37-94-37

Аппарат Антитеррористической комиссии города Сургута: 8(3462) 52-22-54, 8(3462) 52-20-23.

О статье 281 Уголовного кодекса Российской Федерации. Диверсия.

Часть 1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения либо на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

Часть 2. Те же деяния:

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий;

в) сопряженные с посягательством на объекты федерального органа исполнительной власти в области обороны, Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов государственной власти, привлекаемых для выполнения отдельных задач в области обороны, а также на объекты топливно-энергетического комплекса и организаций оборонно-промышленного комплекса, - наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

Часть 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии, потенциально опасные биологические объекты либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических веществ или патогенных биологических агентов;

б) повлекли причинение смерти человеку, - наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или ПОЖИЗНЕННЫМ лишением свободы.