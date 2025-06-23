В Сургуте проходит кампания по ремонту дворов

В Сургуте стартовали работы по благоустройству 16 придомовых территорий, сообщил глава города Максим Слепов в своих социальных сетях. Реализация проекта идет сразу по нескольким направлениям — в рамках федеральных и муниципальных программ, включая «Формирование комфортной городской среды», нацпроект «Инфраструктура для жизни», а также через инициативное бюджетирование.

Работы уже начались на улицах Кукуевицкого, Ленинградской, а также на проспектах Пролетарском и Ленина. На всех объектах предусмотрены:

ремонт пешеходных тротуаров;

установка малых архитектурных форм — скамеек и урн;

обустройство парковок с учетом запросов жителей на вместительные и удобные стоянки.

По словам главы города, в реализации проекта участвуют подрядные организации и управляющие компании, с которыми достигнуты договоренности об ответственном и добросовестном подходе к работам. Особый акцент — на качестве благоустройства и соблюдении сроков.

«В итоге сургутяне должны получить качественные, благоустроенные территории у домов, — подчеркнул мэр. — Все работы планируем завершить до начала ноября».

Проект направлен на улучшение жилищной среды, повышение комфорта и безопасности во дворах, а также на развитие городской инфраструктуры в соответствии с пожеланиями жителей. Власти рассчитывают, что такой подход станет нормой и для будущих городских обновлений.