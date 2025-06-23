Сургут отметил День памяти и скорби

22 июня в Сургуте прошли памятные мероприятия, приуроченные к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. На набережной реки Обь, у обелиска сургутянам, ушедшим на фронт, ровно в 04:00 утра прозвучал голос советского диктора Юрия Левитана, объявивший о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Этот ритуал стал уже традиционным для сургутян — в молчаливом единении жители вспоминают ту самую июньскую ночь 1941 года, когда для миллионов советских семей началась война. В знак памяти на воду Оби был спущен траурный венок, а к подножию обелиска легли первые цветы.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 2615 жителей Сургута и Сургутского района. Почти 1400 из них не вернулись. Их имена навсегда запечатлены на гранитных плитах Мемориала Славы — главного места памяти в городе, где в течение дня проходили основные мероприятия.

В церемониях принял участие Глава Сургута Максим Слепов, который в своем обращении к жителям города подчеркнул значимость исторической памяти: «Сегодня один из самых печальных и трагических дней в истории нашей страны – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Мы помним, что одна большая беда объединила весь советский народ. И сегодня память о патриотизме, мужестве и героизме защитников и тружеников тыла объединяет нас. Память о героях-сургутянах бережно хранится на гранитных плитах обелиска Мемориала Славы. Дорогие друзья, мы должны помнить подвиг наших дедов. Низкий поклон всем защитникам, ветеранам, труженикам тыла, солдатским вдовам и детям войны. Вечная память. Победа будет за нами. С нами Бог».

Почтил память павших Герой России Дамир Юсупов, пилот гражданской авиации, который находится в Сургуте с рабочим визитом. Он поделился личными воспоминаниями: «Когда я был ребенком, о подвиге советского народа рассказывали в школе и семье. Раньше было много ветеранов войны, помню, как мы ходили их поздравлять: дарили цветы, подарки и искренне благодарили. В моем детстве воспитание было пропитано героизмом наших дедов и прадедов, которые сражались с фашисткой Германией. Память об этом нужно чтить».

Одним из центральных событий дня стало шествие «Наш батальон». Участники прошли колонной от улицы Мелик-Карамова до обелиска сургутянам, ушедшим на фронт. Протяженность маршрута составляет 1418 метров — по числу дней, в течение которых длилась Великая Отечественная война. В шествии приняли участие представители общественных и патриотических организаций, школьники, волонтеры, поисковики и военнослужащие.

В 14:15 по местному времени город замер, присоединившись ко Всероссийской акции «Минута молчания». На одну минуту прервалось вещание телевидения и радио, остановилось движение личного и общественного транспорта. На городских экранах транслировались кадры военной хроники, метроном отмерял секунды молчания. Сургутяне — и молодежь, и старшее поколение — склонили головы в память о погибших.

Вечером волонтеры Победы совместно с участниками военно-патриотического клуба «Север» провели акцию «Свеча памяти» на Мемориале Славы. Прозвучал оружейный салют, а к Вечному огню легли еще десятки букетов.

В течение дня горожане также посещали Центр патриотического наследия Сургутского краеведческого музея, где прошла акция «Мы помним!». Экскурсоводы рассказывали о судьбах сургутян в годы войны, показывали редкие архивные документы, предметы быта, фотографии. Особый интерес вызвала мультимедийная выставка «Без права на забвение» в историческом парке «Россия – Моя история. Югра». Вниманию посетителей были представлены цифровые копии уникальных архивных материалов Минобороны, МИДа, ФСБ, а также фронтовые дневники, письма, документы, художественные инсталляции.

При поддержке Администрации Сургута