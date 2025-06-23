Более 100 мигрантов проверили в ходе рейда в Сургуте

В Сургуте прошла масштабная межведомственная проверка – сотрудники УМВД и Росгвардии проверяли соблюдение правил дорожного движения, миграционного законодательства и общественного порядка. Об этом сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры».

«Сотрудники Госавтоинспекции провели ряд мероприятий, направленных на пресечение нарушений ПДД, и составили порядка 35 административных протоколов. Выявлено 14 автомобилей, «затененность» стекол которых не соответствует ГОСТу. Водители данных транспортных средств привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ, также 3 из них – за неповиновение законному требованию сотрудника полиции по ст. 19.3 КоАП РФ. За нарушение правил остановки и стоянки на 12 водителей составлены административные протоколы по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ», – передают в источнике.

Особое внимание в ходе рейда уделили миграционному контролю. Более 100 иностранных граждан были доставлены в отдел по вопросам миграции для проверки документов, фотографирования и дактилоскопирования. По итогам проверки составили четыре административных протокола за нарушения миграционного законодательства.