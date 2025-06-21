Железнодорожный вокзал в Сургуте обещают достроить к 2027 году

Работы на месте снесенного железнодорожного вокзала в Сургуте продолжаются: залит фундамент, следующим этапом станет возведение каркаса и монтаж кровли. Его планируют достроить к концу 2026 – началу 2027 года. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы ведем этот проект уже давно. Округ взял на себя обязательства по софинансированию мероприятий, которые выполняются РЖД. Мы, конечно, заинтересованы в строительстве комплекса железнодорожного вокзала, который будет отвечать не только современным требованиям в части оказания услуг по обслуживанию пассажиров, но в том числе и необходимости увеличения пространства, которое соответствует сегодняшнему количеству жителей, которые проживают в Сургуте, да в целом сургутской агломерации», – рассказал губернатор.

По его словам, планируется продолжить строительные работы в зимний период, чтобы приблизить ввод объекта в эксплуатацию.

Ранее стало известно, что в Сургуте возобновили работы по реконструкции железнодорожного вокзала