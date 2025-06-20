СурГПУ просит поддержать Владислава Засыпкина на выборах ректора

В СурГПУ началось онлайн-голосование за кандидатов на пост ректора. Сейчас вуз возглавляет Владислав Засыпкин, и университет просит сургутян поддержать его кандидатуру на портале «Команда Югры».

Чтобы проголосовать, нужно пройти быструю регистрацию на платформе.

Зайдите на сайт.

В правом верхнем углу нажмите на значок человечка и выберите «Личный кабинет».

Нажмите «Зарегистрироваться» и введите свои данные (ФИО, почту, телефон, пароль).

Подтвердите регистрацию − на вашу почту придет письмо со ссылкой.

После этого снова зайдите на сайт и проголосуйте.

Проголосовать можно до 22 июня.

Ранее СурГПУ отметил 30 лет со дня получения статуса вуза. Как изменилась роль вуза за это время? Почему снижается престиж учительской профессии и как это можно изменить? Как университет помогает молодым педагогам? Обсудили это и не только с ректором Владиславом Засыпкиным и проректором по научной работе Ольгой Власовой.