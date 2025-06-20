Полиция Сургута выявила более 60 нарушений миграционного законодательства за неделю

В Сургуте полицейские продолжают проводить профилактические рейды по контролю за соблюдением миграционного законодательства. С начала недели сотрудники МВД России по городу выявили свыше 60 нарушений, сообщает пресс-служба полиции Югры.

«Полицейские на регулярной основе организуют проверки мест возможного скопления иностранных граждан, включая объекты общественного питания, строительные площадки, торговые точки и другие учреждения», – передают в источнике.

Так, в ходе одного из рейдов на стройплощадке были задержаны шесть иностранных работников, трудившихся без необходимых документов. В отношении них составили административные протоколы. Также проводится проверка в отношении работодателя, который, возможно, незаконно привлек мигрантов к работе без разрешающих документов.

Все иностранные граждане были доставлены в отдел по вопросам миграции для обязательных процедур: дактилоскопии, фотографирования, проверки документов и установления возможной причастности к противоправной деятельности.