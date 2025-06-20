В Центральном рынке Сургута завершат масштабную реконструкцию к 2027 году

К 2027 году Центральный рынок Сургута полностью преобразится: на месте устаревшего здания появится современное общественно-торговое пространство с кафе, ресторанами, павильонами и расширенной парковкой. Работы ведет арендатор объекта − компания «Торговая индустрия», которая представила итоги своей деятельности и планы на ближайшие годы депутатам городской Думы.

«Необходимость в проведении масштабной реконструкции здания городского рынка давно назрела: после ввода его в эксплуатацию в 1998 году капитальный ремонт здания не проводился. В настоящий момент инвестор завершил работу над проектом, получил положительное заключение экспертизы. Также частично выполнены работы по инженерным сетям, началось обновление кровли основного зала, который планируют завершить осенью. В результате реконструкции площадь Центрального рынка увеличится на 1 500 тысячи квадратных метров за счет дополнительных пристроек и расширенной парковки», − поделился в соцсетях председатель Думы Сургута Александр Олейников.

Уже в июле в левом крыле откроется ресторан «Перчини», а в октябре будет закрыт на реконструкцию ресторан People’s. Всего на модернизацию рынка инвестор направит 350 млн рублей − вместо изначально заявленных 220.

«Целью эксплуатации было не допущение полного закрытия объекта, а сохранение ключевых арендаторов. В принципе, с задачей справились. Мы привлекли более 20 новых фермеров-арендаторов в рынок, создали логотип рынка, общий образ, веб-сайт, проводим коллаборации. Только там в прошлом году были более 20 онлайн и офлайн мероприятий», − отметил Олег Клесов.

По его словам, общая стоимость реконструкции возросла с изначальных 220-230 млн до 350 млн рублей. Проект готов на 40%, и на сегодняшний день уже вложено более 100 миллионов рублей.

Новые пристройки появятся с левой и правой стороны здания. Обещают, что не менее 30% площадей будет отведено под торговлю продуктами питания.

Обсуждение реконструкции Центрального рынка вызвало разную реакцию у депутатов. Народный избранник Евгений Барсов выступил резко против подхода инвестора.

«Тут у нас по-хитрому получается. Я думаю, это городской рынок, но только не для горожан. Это бизнес ресторанный здесь расположился, сделал красивую сборку. Вы посмотрите по объему, сколько по ресторану, парковкам и рабочим местам рынка. Там все так сфабриковано, что в конечном итоге это будет просто издевательство над названием городской рынок», − подчеркнул Барсов.

В ответ депутат Владимир Болотов напомнил, что речь идет о старом аварийном здании, которое нуждается в капитальном ремонте.

«Я бы с вами согласился, если бы сам не рассматривал в свое время эти материалы. Вы когда говорите, что он должен заплатить, то он заплатит. Он заплатит порядка 300 миллионов. Не за свой объект, муниципальный. Для меня было принципиальным условием, чтобы я по итогам инвестирования стал собственником. Когда сказали, что исключительно аренда, я сказал, что мне это не выгодно. Здание аварийное, я вам ответственно заявляю. Поэтому выбираем между аварийным зданием, которое сейчас закроется, и новым зданием, на котором, да, в усеченном составе, но будет городской рынок. Я лично для себя выбираю второй вариант», − обратил внимание парламентарий.

Напоминаем, что центральную часть рынка закрыли для реконструкции крыши. Предприниматели временно переедут во второй и третий залы.