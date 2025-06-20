Сургутяне почтят память погибших в Великой Отечественной войне 22 июня

В День памяти и скорби, 22 июня, Сургут примет участие во всероссийской акции «Минута молчания». Об этом сообщил глава города Максим Слепов в своих социальных сетях. «Ровно в 14:15 вместе со всей страной почтим память героев Великой Отечественной войны», — отметил он.

В этот момент на одну минуту по всей стране будет остановлено телевизионное и радиовещание, приостановят работу предприятия, торговые центры и транспорт.

«Объединимся в минуту скорби и памяти в честь тех, кто подарил мирное небо над нашими головами», — написал глава Сургута.