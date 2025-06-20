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Новости

  • Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША

    Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША

    19 июня в 16:04
    621 1
  • Произошла самая масштабная в истории утечка данных — россиян призывают срочно менять все пароли

    Произошла самая масштабная в истории утечка данных — россиян призывают срочно менять все пароли

    Сегодня в 11:57
    98 0
  • ​Сургут присоединится к всероссийской минуте молчания в День памяти и скорби

    ​Сургут присоединится к всероссийской минуте молчания в День памяти и скорби

    Сегодня в 11:40
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​Сургут присоединится к всероссийской минуте молчания в День памяти и скорби

Сургутяне почтят память погибших в Великой Отечественной войне 22 июня

​Сургут присоединится к всероссийской минуте молчания в День памяти и скорби
Фото t.me/slepovsurgut

В День памяти и скорби, 22 июня, Сургут примет участие во всероссийской акции «Минута молчания». Об этом сообщил глава города Максим Слепов в своих социальных сетях. «Ровно в 14:15 вместе со всей страной почтим память героев Великой Отечественной войны», — отметил он.

В этот момент на одну минуту по всей стране будет остановлено телевизионное и радиовещание, приостановят работу предприятия, торговые центры и транспорт.

«Объединимся в минуту скорби и памяти в честь тех, кто подарил мирное небо над нашими головами», — написал глава Сургута.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 100, комментариев: 0
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