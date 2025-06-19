Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

21 июня

Музыкальная программа «Размышления одинокого прохожего»

Место проведения: галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

Сургутян приглашают в «Стерх» на программу «Размышления одинокого прохожего». Этим прохожим может стать любой слушатель. А удивительные размышления у него вызовут «Баллады Белого моря», «Черный дрозд», «Шевеление сосновых иголок» и другая музыка современных композиторов Карелии, Урала и Сибири (и, конечно, будет Оливье Мессиан).

На сцене – молодые музыканты Евгений Акимов и Фёдор Шевелёв (флейты), Софья Возная (фортепиано). Играют они ту музыку, которой увлечены, открывают новое для себя и для слушателей. Лето – для впечатлений!

Телефон для справок: 350-978. Цена билета: 150 рублей. 12+

Rock в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В эту субботу в Невесомости разгорится настоящий рокенролльный пожар: две мощные и драйвовые банды устроят лютейший угар, который не оставит тебе шансов остаться в стороне. После года тишины и безмолвия восстанет из пепла группа «47» – главное открытие прошлого сезона, необычайно драйвовый бэнд с харизматичным вокалистом, очаровательной клавишницей и профессиональными музыкантами.

Второй, не мене зажигательный коллектив «ЛЕС» вжарит рока в своих лучших традициях. Убойные каверы на классику альтернативы и рока, да еще и со скрипкой.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

Летние филармонические сезоны

Место проведения: площадь Советов, Энгельса, 18.

С 14 по 24 июня в Сургуте пройдет серия летних концертов на площади Советов. В рамках проекта «Летние филармонические сезоны» артисты Сургутской филармонии исполнят лучшие программы завершающегося 22-го концертного сезона.

На сцену выйдут творческие коллективы с классикой, фольклором, русским роком и киношлягерами. В некоторые дни выступления будут проходить дважды − днем для детей и вечером для взрослой аудитории.

Телефон для справок: +7 (3462) 52-18-01. Вход свободный. 6+

22 июня

Спектакль «Дети войны. Воспоминания»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16. Время: 12:00.

Центр культуры «Камертон» приглашает жителей Сургута на премьеру спектакля «Дети войны. Воспоминания», созданного к 80-летию Победы.Основанный на реальных дневниках из уникальной «Детской книги войны», спектакль оживит страшные и героические страницы истории глазами самых юных свидетелей. Воспитанники донесут до горожан живые эмоции детей, переживших войну, блокаду и лишения.

Телефон для справок: 711-818. Вход по пригласительным билетам, получить их можно по номеру телефона. 6+

Творческая встреча «Дежурный по чтению»

Место проведения: Центральная библиотека имени А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 12:00.

В Сургуте юных читателей и их родителей приглашают в Центральную городскую библиотеку им. А.С. Пушкина на авторскую презентацию книги «Знакомьтесь, домовой Кастрюлькин!» югорской поэтессы, члена Союза детских и юношеских писателей России Анжелики Бивол. После презентации горожан ждет розыгрыш книги с автографом автора и мастер-класс по рисованию иллюстраций к книге.

Телефон для справок: 28-56-93, 28-62-57. Вход свободный. 0+

Выставка «Из осажденной крепости не бегут…»

Место проведения: Центральная библиотека имени А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 10:00 – 18:00.

Сургутян приглашают в Центральную городскую библиотеку им. А.С. на выставку «Из осажденной крепости не бегут…». Она создана по материалам Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. Жителям и гостям города представят цифровые копии оригинальной графики. Юные и взрослые посетители библиотеки познакомятся с творчеством выдающегося книжного графика и театрального художника И. Я. Билибина.

Телефон для справок: 28-56-93, 28-62-57. Вход свободный. 0+