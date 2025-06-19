Инвестсовет Югры изменил параметры участка в Сургуте

Инвестиционный совет при правительстве Югры разрешил изменить параметры застройки в 50-м микрорайоне Сургута с малоэтажной на многоэтажную. Решение принято по предложению компании ДСК-1, подконтрольной депутату окружной думы Михаилу Сердюку, утверждает Faktologia.

Ранее, в 2022 году, компания получила участок без торгов в обмен на завершение подземного паркинга в долгострое ЖК «Возрождение». Все обязательства инвестор выполнил − паркинг был сдан в марте 2023 года. Как сообщает издание, уже весной 2024-го ДСК-1 предложила изменить вид разрешенного использования участка: вместо 3-5 этажей строить дома до 10 этажей и выше.

«Многострадальные дольщики спасены благодаря совместным усилиям компании, правительства и муниципалитета. Очень хочется построить новые квадратные метры. Поэтому мы обратились с изменением категории Ж-2 на Ж-4. Благодаря этому удастся гармонично построить, не перегружая инфраструктуру, больше квадратных метров. В расчетах все представлено. Подтверждаю обязательства, которые мы взяли с изменением технико-экономических показателей. ТЭПы мы взяли из нормативов по КРТ, так как мы планируем дозаключать соглашение о КРТ», – передают слова Сердюка.

Согласно новым условиям, компания безвозмездно передаст в муниципальную собственность Сургута не менее 1 400 квадратных метров жилья.

Как пояснил заместитель губернатора Сергей Афанасьев, увеличение этажности более чем в два раза повысит объем вводимого жилья и экономическую эффективность проекта. При этом было рассчитано соотношение выгоды инвестора и вклада в инфраструктуру − по кадастровой стоимости жилья удорожание оценивается в 178,9 млн рублей. Как сообщает информационное агентство, расчеты проводились на основе рыночных данных Росреестра.

Редакция siapress.ru направила депутату Михаилу Сердюку запрос с просьбой подтвердить информацию и прокомментировать:

– почему изначально в соглашении предусматривалась малоэтажная застройка;

– что изменилось в экономике проекта или в градостроительной политике, что потребовало пересмотра условий;

– как именно изменится облик 50-го микрорайона и какие выгоды это даст городу.

Ответ будет опубликован позже.