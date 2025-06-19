В Думе Сургута обсудили первые реальные шаги по ограничению электросамокатов

Пока сургутяне спорят, нужны ли городу электросамокаты, статистика говорит сама за себя: всего за полтора месяца 43 пострадавших обратились в травматологию города, большинство − дети. Новая волна обсуждений обернулась конкретными действиями − власти анонсировали очередные ограничения для кикшеринга и самокатчиков.

Замдиректора департамента городского хозяйства Анна Коршунова озвучила депутатам Думы Сургута перечень нововведений:

Скоростные пределы

20 км/ч − в обычных зонах без дополнительных ограничений.

15 км/ч − на центральных и людных улицах (Университетская, Энергетиков, Каролинского, Майская, проспекты Ленина, Набережный, Пролетарский и др.).

10 км/ч − во дворах и спальных районах.

5 км/ч − в местах массового скопления людей, включая зоны около детсадов.

Полный запрет на проезд

все городские парки и скверы;

участки дорог и тротуаров, где идет ремонт;

тротуар на улице Университетской от Маяковского до проспекта Пролетарского (со стороны парка «За Саймой»).

При попытке въезда в такие зоны самокат будет автоматически отключаться.

Запрет на хаотичную парковку

СИМ нельзя оставлять на мостах, путепроводах, «треугольниках видимости» перекрестков. Парковки должны быть строго нанесены разметкой и включены в перечень, согласованный с администрацией.

«Это лишь часть правил, которые будут закреплены в соглашении. Уверен: если заниматься этой проблемой, то можно навести порядок. Пример – город Тюмень. Там самокаты появились раньше. И, конечно, у них были те же проблемы, что у нас сегодня. И они сумели их решить: cамокаты нельзя бросить, где захотелось: только там, где нанесена соответствующая разметка; перед каждым пешеходным переходом – напоминание о требованиях безопасности для самокатчиков и т.д. Очевидно – последовательность в решении этого вопроса облегчила жизнь тюменцам и сократило количество несчастных случаев и ДТП с участием владельцев самокатов и велосипедов», − подчеркнул председатель Думы города Александр Олейников.

Напоминаем, что в сентябре 2024 года проблема электросамокатов уже обсуждалась депутатами. Тогда по дорогам Сургута передвигались СИМ только одной компании, но сегодня их уже три: желтые самокаты «Whoosh» и «Лайт» и фиолетовые, самые массовые, «МТС Юрент». Пока соглашение с администрацией подписала только одна компания, остальные должны последовать ее примеру «в течение лета».

Еще одна надежда на изменения в федеральном законодательстве. В сентябре мэрия планирует внести поправки в правила благоустройства, чтобы можно было наказывать кикшеринговые компании за нарушение условий и неправильные парковки. Также в будущем на СИМ появятся номера, что упростит идентификацию нарушителей.

А между тем, вопрос о будущем электросамокатов и других СИМ в Сургуте вызывает у горожан бурную реакцию. Депутат Михаил Бехтин передал основную претензию горожан: люди используют самокаты их не как средство передвижения, а как развлечение, опасное для окружающих. Ранее в Думе уже предлагали ограничить количество самокатов до 1 500 единиц, однако, как передает администрация, сейчас в городе их около 3 100.

«Пользователей электросамокатов у нас очень много, на жесткие ограничения числа самокатов кикшеринговые организации не согласны», − пояснила Анна Коршунова.

Как сообщили siapress.ru в ГИБДД Сургута, с начала 2025 года по 5 июня в городе произошло четыре ДТП с участием пользователей СИМ, в одном из них пострадал человек − авария произошла буквально накануне. По статье 12.29 ч. 2 КоАП РФ, которая касается нарушений правил дорожного движения участниками, не являющимися водителями ТС (в том числе райдерами и велосипедистами), с января было привлечено 81 лицо.

Наиболее частые нарушения − проезд по пешеходному переходу без спешивания, а также перевозка пассажиров: езда вдвоем и более на одном самокате. За это предусмотрен штраф 800 рублей, напомнили в ГИБДД.

Какое будущее ждет электросамокаты в Сургуте − читайте в нашем материале.