Сургутяне начали присматриваться к участкам и дачам после снижения ставки Центробанка

После недавнего снижения ключевой ставки Центробанка с 21% до 20% в Сургуте пока не зафиксировали резкого роста цен на недвижимость или скачка покупательской активности. Об этом сообщил siapress.ru руководитель сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко.

«На сегодняшний день говорить о какой-то существенной реакции рынка на снижение ключевой ставки пока рано. Мы не фиксируем значительного роста цен на недвижимость, а также не наблюдаем заметного увеличения спроса в виде входящих обращений. Вместе с тем, уже формируется оптимистичный взгляд на перспективу: рынок, по нашему мнению, будет медленно и постепенно восстанавливаться», − рассказал специалист.

Он подчеркнул, что постепенное снижение ключевой ставки − это грамотная мера, позволяющая избежать перегрева и возвращающая рынок к стабильности.

Кроме того, по словам Сыпко, снижение ставок также может повлиять на перераспределение сбережений граждан.

«Мы ожидаем, что часть накоплений населения, размещённых сейчас на банковских вкладах, будет переориентироваться в сектор недвижимости. Уже сейчас, на фоне снижения максимальных процентных ставок по вкладам, видно сокращение объемов вкладов до 1 миллиона рублей. Это свидетельствует о том, что часть средств выходит из банковской системы и ищет альтернативные направления вложения», − добавил он.

Как отмечают специалисты, уже сейчас растет интерес сургутян к недорогим объектам: земельным участкам и дачам стоимостью до 2-2,5 млн рублей. Отчасти такая активность связана с сезоном, но и снижение ставок играет в этом не последнюю роль.

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