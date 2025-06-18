Сургут рискует остаться без последних маршруток

В Сургуте официально отменили два пригородных маршрута − №12 (Марьина гора – поселок Юность) и №69 (поселок Лесной – магазин «Москва»). Об этом стало известно на заседании комитета Думы Сургута по социальной политике.

«Перевозчики отказались работать в связи с малым пассажиропотоком. Мы просто их отменим. Потому что два раза проводили конкурс, пока желающих нет», − рассказала депутатам заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

А между тем, в Сургуте начал действовать единый оператор «ЦТП». Он отвечает за все виды оплаты: наличные, банковские карты, социальные карты и пересадочный тариф. Оператор будет обслуживать терминалы и валидаторы, а за каждую транзакцию удерживать комиссию, что снизит доходы перевозчиков.

«Думаю, у нас мало желающих подключиться к этой системе. Перевозчикам выгоднее работать по-старому. А если они откажутся от услуг единого оператора, тогда что мы будем делать?» − уточнила депутат Эмилия Трапезникова.

Народный избранник Дмитрий Нечепуренко также предупредил: такая же ситуация может сложиться и с маршрутами №31 и №40 − единственными оставшимися маршрутками, работающими по нерегулируемому тарифу. По его словам, новые требования администрации могут привести к их исчезновению.

«Мы с вами заложники ситуации. 31 и 40 маршрут могут уйти сейчас, а они, скорее всего, уйдут, потому что им надо купить оборудование, им надо платить комиссию… Они уходят в минус уже по сравнению с тем, что они сегодня имеют. Они говорят: нам это не выгодно, работать на таких условиях мы не будем. А мы их ставим в условия, что либо так, либо никак», − подчеркнул депутат.

По словам Нечепуренко, перевозчики готовы перейти в категорию «регулируемых» и даже приобрести крупные автобусы в лизинг, если им гарантируют контракт минимум на пять лет без конкурса. Но это предложение вызвало резкую реакцию в Думе.

«Те перевозчики, которые сегодня работают на регулируемом тарифе, прошли все эти процедуры. А почему для других должны быть послабления?» − указала Эмилия Трапезникова.

Депутаты также спросили, когда появится безналичная оплата в маршрутках и будут ли работать соцкарты и пересадочный тариф.

Ответ: терминалы появятся летом – осенью, при согласии перевозчиков. Социальные карты − возможно позже, если оператор подсчитает экономику маршрутов и администрация одобрит субсидирование. А вот пересадочный тариф вводить в маршрутках не будут − бюджету придется компенсировать перевозчикам десятки миллионов рублей.

В мэрии пообещали установить оборудование за счет бюджета и провести переговоры с перевозчиками, которые работают по нерегулируемому тарифу.

Если компромисса с бизнесом не найдут, городу придется запускать собственный общественный транспорт на этих линиях − с водителями, автобусами и субсидиями. По оценке администрации, это потребует до 100 млн рублей.