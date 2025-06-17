В Сургуте в спортшколе «Югория» снова чинят крышу, а причину протечек так и не выяснили

В сургутской спортшколе «Югория» уже пять лет подряд течет крыша, несмотря на капитальный ремонт, выполненный в 2020 году. Ежегодно подрядчик устраняет новые протечки, ссылаясь на гарантийные обязательства, но проблема до сих пор не решена. В этом году кровля снова дала течь в нескольких местах. Об этом рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин на заседании комитета по социальной политике Думы Сургута.

По его словам, протекания появляются не на одном участке, а каждый раз в новых зонах:

«Где проявляется протекание в один год, оно устраняются. Они могут проявляться в следующем году, то есть проблема не во всей кровле, а в конкретных примыканиях, которые проявляются, к сожалению, либо только зимой, либо, как в этом году, в момент таяния. То есть всю зиму кровля простояла более-менее нормально, и только в момент таяния, когда были перепады температур, проявилась проблема», − объяснил он.

Но такая «латка» депутатов не устроила. Они обратили внимание, что срок гарантии уже заканчивается, а значит деньги на ремонт кровли придется выделять уже из казны города.

«А когда истекает гарантия срока? В этом году? То есть в следующем году уже можно будет смело предусматривать деньги в бюджете на устранение протекания кровли. Правильно?» − задал вопрос Владимир Болотов.

Он также подчеркнул, что пять лет подряд протечки устраняются, но причина так и не названа.

«У вас течет кровля пять лет. Пять лет вы устраняете замечания и надеетесь, что в этом году все будет хорошо. Вы предъявили обязательства по полной переделке кровли подрядчику или нет? <…> Вы за пять лет не выяснили причину протекания? Смотрите, к примеру, использование не того материала, нарушение технологии укладки или последовательности укладки гидроизоляционных слоев. Но нарушение-то одно. Нарушение технологии производства работ. Либо нарушение спецификации по использованному материалу. То есть вот две основные причины», − обратил внимание народный избранник.

Он предложил провести комиссионное обследование с участием депутата Сергея Парфенова – профессионального строителя, а по его итогам составить акт и, при наличии нарушений, подать иск к подрядчику.

Также на заседании Думы предложили восстановить работу комиссии по определению очередности ремонта спортивных объектов. Депутаты просят администрацию до 1 июля сообщить дату ее ближайшего заседания, чтобы начать обсуждение ремонтов на 2026 год.

Отметим, что этим летом в Сургуте запланированы ремонтные работы в спортшколах «Виктория» «Ермак» (конкурс пока не состоялся) и «Югория».