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  • В Югре школьники проходят стажировку в стенах регионального правительства

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  • ​В Югре наставники в госсекторе получат доплаты до трети оклада за взращивание молодых специалистов

    ​В Югре наставники в госсекторе получат доплаты до трети оклада за взращивание молодых специалистов

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  • ​В Нижневартовске с особым размахом отгремели «Самотлорские ночи»

    ​В Нижневартовске с особым размахом отгремели «Самотлорские ночи»

    Сегодня в 11:43
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​Их стихи звучали в Сургуте. Теперь имена Ахмадулиной, Вознесенского и Евтушенко − на здании филармонии // ФОТОФАКТ

В Сургуте увековечили поэтов-шестидесятников на фасаде филармонии

​Их стихи звучали в Сургуте. Теперь имена Ахмадулиной, Вознесенского и Евтушенко − на здании филармонии // ФОТОФАКТ
Фото: siapress.ru

На фасаде Сургутской филармонии появилась памятная доска, посвященная Белле Ахмадулиной, Андрею Вознесенскому и Евгению Евтушенко − поэтам-шестидесятникам, которые выступали в Сургуте в 1997 году, в тогда еще ДК «Энергетик».

Торжественное открытие состоялось в день музыкально-литературного спектакля «Ностальгия по Настоящему», где звучали стихи легендарных поэтов.

«Талантливые, смелые, романтичные, художники слова… Их поэзия − о свободе, нравственности, долге, о простом человеке. И она очень созвучна тем, кто осваивал наш суровый край. Тогда, в 1997 году, они покорили наши души. Этого события могло бы не быть без одного уникального человека, Якова Семеновича Черняка. Памятная доска − тоже его инициатива», − отметила заместитель председателя комитета культуры администрации Сургута Ирина Семковская.

Художественный руководитель Сургутской филармонии Яков Черняк подчеркнул важность культурного наследия:

«Сегодняшнее событие показывает, что мы хотим развиваться не тольковглубь к нефти, но и вверх. Это чрезвычайно важно, когда понимание того, что происходило, дает возможность укоренить каким-то материальным фактом нематериальное великое. Те события конца XX века продолжаются − будет и продолжение «Живого русского слова», их слов…» − подчеркнул он.

О том, как современное поколение открывает для себя Вознесенского, Ахмадулину и Евтушенко − читайте в нашем интервью.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 130, комментариев: 0
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