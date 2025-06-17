В Сургуте ожила поэзия шестидесятников под музыку великих композиторов XX века

Накануне на сцене Сургутской филармонии прошел музыкально-литературный спектакль «Ностальгия по Настоящему». В программу вошли стихи Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко в сопровождении симфонического оркестра и хора капеллы «Светилен».

Проект объединил стихи и музыку, знакомую по культовым советским фильмам: «Ирония судьбы», «Раба любви», «Экипаж», «Короткие встречи». Прозу и поэзию на сцене читали актеры театра и кино − Дмитрий Лысенков, Сергей Перегудов и Лаура Пицхелаури.

Для Сургута этот вечер стал знаковым: в 1997 году в тогда еще ДК «Энергетик» выступали сами поэты-шестидесятники. Об этом и не только мы поговорили с художественным руководителем Сургутской филармонии Яковом Черняком.

«Тогда мы поставили перед собой цель: привлечь самых ярких современных поэтов − тех, кто в те годы действительно был властителем дум. Это были переполненные стадионы, залы Политехнического музея, площади крупных городов. Это были гуру: молодые, умеющие читать, потрясающе пишущие. Молодежь, культурная общественность страны − все сходили с ума от этого. И мы сказали: вот они − те, кто нам нужен. Конечно, это Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко», − рассказал он.