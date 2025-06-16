Четырех жителей Сургута оштрафовали за публикацию экстремистского контента

С начала 2025 года полицейские Сургута обнаружили свыше 40 сайтов, распространявших материалы экстремистской и террористической направленности. Информацию о них уже передали в Роскомнадзор для блокировки, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

«Основная аудитория таких материалов − молодежь. Из-за правовой неграмотности, неопытности, а иногда и простого любопытства молодые люди могут быть вовлечены в противоправную деятельность», − отмечают в ведомстве.

С начала года в Сургуте уже четырех горожан привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ − за демонстрацию или распространение запрещенной символики.

Чтобы предупредить подобные случаи, полицейские проводят профилактические лекции в учебных заведениях и регулярно напоминают:

– не публикуйте и не пересылайте сомнительные аудио-, видео- и фотоматериалы;

– распространение экстремистского контента может повлечь как административную, так и уголовную ответственность;

– проверить материалы на наличие в списке запрещенных можно на сайте Минюста РФ.

Даже если материал удален, факт его размещения могут установить. Поэтому стоит быть внимательным к тому, что публикуете или пересылаете, добавляют в УМВД.