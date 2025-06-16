Врач из Сургута спас мужчину с эпилептическим приступом в коридоре поликлиники

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  79,0028   EUR  90,0068  

Новости

  • В Югре нашли тела двух мужчин, утонувших в праздничные дни

    В Югре нашли тела двух мужчин, утонувших в праздничные дни

    Сегодня в 11:35
    68 0
  • ​Экономь на поездках по городу вместе с Drivee

    ​Экономь на поездках по городу вместе с Drivee

    Сегодня в 11:26
    12 0
  • Кардиолог из Сургута спас мужчину с приступом во время прохождения медосмотра

    Кардиолог из Сургута спас мужчину с приступом во время прохождения медосмотра

    Сегодня в 10:50
    157 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=uiacs1nruQptmiXuL1OiCwZS3P9YMTKr9Gv2FTu57/2g/mBD87pl0HAkHoj3BHF2htX6pUX7BrhGEwY/YVaFRtDs9g+Fs5/wTuTq4nwcKKzkLIuqaV33wVV7N0xZL++xUjKlxAfNFHkZ1TluBFmw1ESxpsAQ5HkhOzcA8prUP2VOWm2DX/Ncm0cXG71+9TatNkVLGMXBl9wgNZGs0zZAsg=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=uiacs1nruQptmiXuL1OiCwZS3P9YMTKr9Gv2FTu57/2g/mBD87pl0HAkHoj3BHF2htX6pUX7BrhGEwY/YVaFRtDs9g+Fs5/wTuTq4nwcKKzkLIuqaV33wVV7N0xZL++xUjKlxAfNFHkZ1TluBFmw1ESxpsAQ5HkhOzcA8prUP2VOWm2DX/Ncm0cXG71+9TatNkVLGMXBl9wgNZGs0zZAsg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=uiacs1nruQptmiXuL1OiCwZS3P9YMTKr9Gv2FTu57/2g/mBD87pl0HAkHoj3BHF2htX6pUX7BrhGEwY/YVaFRtDs9g+Fs5/wTuTq4nwcKKzkLIuqaV33wVV7N0xZL++xUjKlxAfNFHkZ1TluBFmw1ESxpsAQ5HkhOzcA8prUP2VOWm2DX/Ncm0cXG71+9TatNkVLGMXBl9wgNZGs0zZAsg=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=uiacs1nruQptmiXuL1OiCwZS3P9YMTKr9Gv2FTu57/2g/mBD87pl0HAkHoj3BHF2htX6pUX7BrhGEwY/YVaFRtDs9g+Fs5/wTuTq4nwcKKzkLIuqaV33wVV7N0xZL++xUjKlxAfNFHkZ1TluBFmw1ESxpsAQ5HkhOzcA8prUP2VOWm2DX/Ncm0cXG71+9TatNkVLGMXBl9wgNZGs0zZAsg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=uiacs1nruQptmiXuL1OiCwZS3P9YMTKr9Gv2FTu57/2g/mBD87pl0HAkHoj3BHF2htX6pUX7BrhGEwY/YVaFRtDs9g+Fs5/wTuTq4nwcKKzkLIuqaV33wVV7N0xZL++xUjKlxAfNFHkZ1TluBFmw1ESxpsAQ5HkhOzcA8prUP2VOWm2DX/Ncm0cXG71+9TatNkVLGMXBl9wgNZGs0zZAsg=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=uiacs1nruQptmiXuL1OiCwZS3P9YMTKr9Gv2FTu57/2g/mBD87pl0HAkHoj3BHF2htX6pUX7BrhGEwY/YVaFRtDs9g+Fs5/wTuTq4nwcKKzkLIuqaV33wVV7N0xZL++xUjKlxAfNFHkZ1TluBFmw1ESxpsAQ5HkhOzcA8prUP2VOWm2DX/Ncm0cXG71+9TatNkVLGMXBl9wgNZGs0zZAsg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3 реклама на siapress.ru
    ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3 реклама на siapress.ru
  • Билайн открывает возможности скоростного 4G для сельчан ХМАО

    Билайн открывает возможности скоростного 4G для сельчан ХМАО

    Сегодня в 10:15
    192 0
  • ​В Тюмени откроется масштабная мультимедийная выставка, посвященная 80-летию Победы

    ​В Тюмени откроется масштабная мультимедийная выставка, посвященная 80-летию Победы

    15 июня в 19:19
    432 0
  • ​«Мост дружбы» объединил более 16 тысяч человек в Тюмени: фестиваль стал символом единства и общей памяти

    ​«Мост дружбы» объединил более 16 тысяч человек в Тюмени: фестиваль стал символом единства и общей памяти

    15 июня в 17:57
    515 0
  • В Сургуте установили памятник подвигу врачей

    В Сургуте установили памятник подвигу врачей

    15 июня в 17:00
    737 0
  • Сургутские врачи спасли многодетную маму с серьезным осложнением беременности

    Сургутские врачи спасли многодетную маму с серьезным осложнением беременности

    15 июня в 16:11
    567 0
  • В Нижневартовске сбили подростка на электросамокате

    В Нижневартовске сбили подростка на электросамокате

    15 июня в 15:11
    552 0
  • Большинство жителей Сургута считают, что сбережения лучше всего хранить в рублях

    Большинство жителей Сургута считают, что сбережения лучше всего хранить в рублях

    15 июня в 14:12
    645 0
  • Жара подталкивает: в Югре на 149% вырос спрос на установку кондиционеров

    Жара подталкивает: в Югре на 149% вырос спрос на установку кондиционеров

    15 июня в 13:10
    995 0
  • До +30, дожди и грозы: прогноз погоды в Югре на начало недели

    До +30, дожди и грозы: прогноз погоды в Югре на начало недели

    15 июня в 12:31
    724 0
  • Житель Нижневартовска пострадал в смертельном ДТП на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск»

    Житель Нижневартовска пострадал в смертельном ДТП на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск»

    15 июня в 11:40
    628 0
Больше новостей
Больше опросов

Кардиолог из Сургута спас мужчину с приступом во время прохождения медосмотра

Врач из Сургута спас мужчину с эпилептическим приступом в коридоре поликлиники

Кардиолог из Сургута спас мужчину с приступом во время прохождения медосмотра
Фото: t.me/rvpaskov

Кардиолог Окружного кардиоцентра в Сургуте Денис Яковенко спас пожилого мужчину, у которого случился эпилептический приступ прямо в коридоре поликлиники. Об этом сообщил глава Депздрава Югры Роман Паськов в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел, когда врач проходил обычный медосмотр для оформления водительских прав. В этот момент рядом стало плохо одному из посетителей – он начал терять сознание и посинел, а изо рта пошла пена. Первой помощь оказала девушка, не дав мужчине упасть. Затем инициативу взял на себя Яковенко.

«Он правильно уложил пациента на пол, повернул голову на бок, чтобы не допустить перекрытия дыхательных путей. Начались судороги – типичная картина эпилептического приступа. Он сразу попросил коллег принести фонендоскоп, ЭКГ-аппарат, вызвать скорую. Всё это происходило прямо в коридоре. Командой они провели электрокардиографию, зафиксировали учащенное сердцебиение. Мужчина пришел в себя – растерянный, но живой», – отметил Роман Паськов.

Глава департамента подчеркнул, что трагедии удалось избежать благодаря слаженной работе и человеческой отзывчивости всех, кто оказался рядом: врача, случайных посетителей и коллег.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 10:50, просмотров: 158, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Жара подталкивает: в Югре на 149% вырос спрос на установку кондиционеров 995
  2. В Сургуте установили памятник подвигу врачей 737
  3. До +30, дожди и грозы: прогноз погоды в Югре на начало недели 724
  4. Большинство жителей Сургута считают, что сбережения лучше всего хранить в рублях 645
  5. От миллиона до миллиардов: самые дорогие и дешевые дачи в окрестностях Сургута // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 608
  6. Сургутские врачи спасли многодетную маму с серьезным осложнением беременности 567
  7. В Нижневартовске сбили подростка на электросамокате 552
  8. ​«Мост дружбы» объединил более 16 тысяч человек в Тюмени: фестиваль стал символом единства и общей памяти 515
  9. ​В Тюмени откроется масштабная мультимедийная выставка, посвященная 80-летию Победы 432
  10. Билайн открывает возможности скоростного 4G для сельчан ХМАО 192
  1. Югорчане сообщают о сбоях связи и интернета – проблемы у МТС, Tele2, YOTA и других сервисов 2886
  2. ​Российский мессенджер Max установят на все смартфоны с 1 сентября 2455
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12 июня ‒ 15 июня? // АФИША 2372
  4. ​Благодарность Сталина детям 2089
  5. ​Приключения «желтого» чемоданчика 2019
  6. Югорчане продолжают жаловаться на работу интернета 1891
  7. Основная застройка Ядра центра Сургута ограничится 12 этажами 1727
  8. История, музыка и танцы: Сургут масштабно отметит День России и День города 1712
  9. ​50% опрошенных читателей СИА-ПРЕСС считает, что Академия наук не должна проверять игрушки Лабубу 1691
  10. ​Любой праздник без большого спортивного события как «невеста без жениха» 1643
  1. ​Сажайте по-человечески 7580
  2. ​Прокатились ‒ и хватит 6858
  3. ​Родню оставьте дома 6391
  4. ​Новицкий прав 6219
  5. ​В Хоззоне Сургута строят кластер с ареной, на Университетской – зал и дворец единоборств 4711
  6. ​Кролики без воды и корма: в Сургуте в бывшем магазине устроили живой уголок 4392
  7. ​«До 45 лет детей не родил? Ты кастрат или больной?» Протоиерей Андрей Ткачёв предложил ввести в России налог на бездетность для мужчин 4367
  8. ​Сургут накроет гроза и сильный ветер 4277
  9. ​Истерия по Лабубу 4140
  10. ​Звезды оставили след в ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3905

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика