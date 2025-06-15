В День медицинского работника в Сургуте появился монумент, посвященный подвигу врачей

Сегодня, в День медицинского работника, в Сургуте открыли памятник, посвященный подвигу врачей. Монумент установили в сквере Старожилов, сообщает администрация города.

«Это важное событие не только для сургутского, но и югорского, и всероссийского сообществ профессионалов. Так мы благодарим людей, которые ценой собственной жизни спасали пациентов в Великую Отечественную войну, пандемию, кто работает сейчас в зоне специальной военной операции», – отметил глава Сургута Максим Слепов.

Идея создания памятника принадлежит Сургутской территориальной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ и главе Сургута. Проект реализовали совместно с Ассоциацией работников здравоохранения Югры.

Два года назад в сквере был заложен камень в основание будущей скульптуры. Сегодня на этом месте установлен монумент, в центре которого – три ангельских крыла, символизирующие милосердие и спасение.