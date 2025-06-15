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Большинство жителей Сургута считают, что сбережения лучше всего хранить в рублях

64% жителей Сургута хранят свои накопления в рублях

Большинство жителей Сургута считают, что сбережения лучше всего хранить в рублях
Фото: медиасток.рф

Большинство жителей Сургута предпочитают хранить свои накопления в рублях. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob.

«Сейчас 64% сургутян считают, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты пользуются меньшим спросом: 39% опрошенных допускают возможность копить в долларах, 29% – в евро, а 25% – китайских юанях», – говорится в результатах опроса.

Отношение к валютам зависит от пола, возраста и уровня дохода. Мужчины чаще склоняются к доллару, евро и юаню, тогда как женщины проявляют больше доверия к рублю. С возрастом поддержка национальной валюты растет: старшее поколение чаще выбирает рубль, молодежь до 35 лет – иностранную валюту. При этом китайский юань чаще предпочитают горожане 35-45 лет.

В рейтинге наиболее надежных валют для сбережений рубль уверенно занимает первое место – его выбрали 37% опрошенных сургутян. Для сравнения: доллар назвали 17% респондентов, а евро – только 5%.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 64, комментариев: 0
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