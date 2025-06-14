В Югре до сих пор с перебоями работает мобильная связь

Жители Югры столкнулись с масштабными сбоями в работе мобильной связи и интернета. Пользователи жалуются на полное отсутствие сигнала в разных районах – от Сургута до поселка Лунный.

«Поселок Лунный, до сих пор нет интернета, главное в городе есть, на черной речке есть, а в поселке нет», – пишет югорчанка в телеграм-канале «ЧП Сургут».

По словам других жителей, в некоторых районах города уже третий день не работает «Билайн», местами пропадает сигнал у Tele2, а за городом связи нет вообще.

Также поступают сообщения о полном отсутствии интернета и мобильной связи в районе железнодорожного вокзала и в отдаленных поселках. Один из комментаторов отметил, что связи нет до сих пор в Солнечном.

По данным сервиса Downdetector, на момент публикации текста зафиксированы жалобы на перебои в работе операторов МТС, Орион Телеком, а также на сайте Федеральной налоговой службы. Наибольшее количество обращений поступило в течение последнего часа на МТС – свыше 200 жалоб.

Напоминаем, югорчане уже несколько дней сообщают о сбоях связи и интернета – проблемы наблюдались у МТС, Tele2, YOTA и других сервисов.