В Сургуте с начала 2025 года родились более трех тысяч детей

В Сургуте 12 июня, в День России и День города, в Центре охраны материнства и детства первой появилась на свет девочка. Об этом сообщила руководитель учреждения Лариса Белоцерковцева.

«Первым ребенком, родившемся в Центре охраны материнства и детства сегодня, в День России и День Сургута, стала девочка. Она появилась на свет в 00:20 12.06.25, весом 4 кг, ростом 54 см», – заявила она.

По данным медучреждения, в Сургуте за первые пять месяцев 2025 года родились 3127 детей – 1633 мальчика и 1494 девочки. В мае специалисты Центра помогли появиться на свет 723 малышам – 394 мальчикам и 329 девочкам.